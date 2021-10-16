Коронавирус в Прикамье, последние новости на 17 октября 2021 года: прирост зараженных обновляет антирекорд 4 дня подряд

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае на день субботы, 16 октября выявлено 586 новых заражений коронавирусом. Суточный прирост продолжил тенденцию последних дней и опять побил антирекорд региона за все время пандемии: показатель заболевших повышается четыре дня подряд.

Общее число инфицированных в крае с начала пандемии коронавируса достигло 110 169. За сутки в регионе проведено 16 309 ПЦР-тестов на ковид.

На сегодня в регионе в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 515 пациентов. 230 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье от инфекции скончались 5 327 человек. Еще 30 – за минувшие сутки.

Новые случаи заражения ковидом зафиксированы в 25 муниципалитетах Пермского края. 315 заражений в Перми. На втором месте идет Соликамский городской округ. Там COVID-19 диагностировали у 70 человек. На третьем месте – Пермский муниципальный район, в нем обнаружено 63 жителя с инфекцией.

Фото: permkrai.ru

В Суксунском городском округе инфицированы 28 прикамцев, а в Кишертском муниципальном округе – 22.

По 21 человеку заболели в Березниках и Кунгуре. В Ординском муниципальном округе COVID-19 нашли у 10 жителей. По 8 заражений нашли в Кунгурском муниципальном районе и Чердынском городском округе.

В Красновишерском городском округе коронавирусная инфекция диагностирована у 4 жителей. По 2 человека заболели в Верещагинском и Гремячинском городских округах.

По одному инфицированному выявлено в двенадцати территориях Прикамья. Это ЗАТО Звездный, Чайковский, Березовский, Куединский и Частинский муниципальные округа, а также Краснокамский, Лысьвенский, Нытвенский, Осинский, Оханский, Чернушинский и Чусовской городские округа.

В регионе в связи с ожидаемыми новыми ограничениями усилят работу службы социальной помощи и волонтерских организаций, помогающим пожилым людям на дому. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Так, социальные участковые будут доставлять продукты питания, лекарства и другие необходимые товары. Обратиться к ним могут как сами пожилые люди, так и неравнодушные жители, которые видят, что кому-то нужна помощь.

Узнать своего социального участкового можно на сайте Минсоцразвития региона в разделе «Служба социальных участковых» или в отделе соцзащиты. Также в крае работает Скорая социальная помощь. Со стационарного телефона можно позвонить по телефону 129, с мобильного – 8 800 100 83 05. Телефон работает в круглосуточном режиме.