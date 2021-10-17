Без права на ошибку: «Амкар» принимает новотроицкую «Носту»

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

ФК «Амкар-Пермь» готовится сыграть свой 14-й матч в текущем сезоне. Соперник - один из аутсайдеров турнира - новотроицкая «Носта». Матч начнется в 16:00 по местному времени на поле пермского стадиона «Звезда» (0+).

Клуб вплотную приблизился к «экватору» турнира и после финального свистка в грядущей встрече завершит для себя первый круг в группе «4» второго дивизиона ФНЛ.

«Амкар» сейчас переживает не лучшие времена. Но любой серии свойственно заканчиваться. Последние три игры в рамках группы «4» красно-черная команда с треском проиграла, потеряв место в группе лидеров. И если первое поражение – от «Спартака» из Туймазов, можно было списать на усталость после дерби с пермской «Звездой» (3:1), то такой же разгром от дубля «Оренбурга» и домашнее поражение от «Урала-2» явно говорит о проблемах в команде.

Напомним, 30 сентября подопечные Рустема Хузина на выезде потерпели разгром от «Спартака» из Туймазов (1:4). 4 октября последовало выездное поражение от «Оренбурга-2» с точно таким же счетом – 1:4. Продолжилась до трех матчей неудачная серия 10 октября. В этот день команда на родном стадионе проиграла «Уралу-2» - 0:2.

Последнюю на данный момент победу «Амкар-Пермь» одержал 26 сентября. В этот день клуб в пермском дерби обыграл географического соседа – ФК «Звезда» (3:1). Всего у пермяков сейчас семь побед, две ничьих и четыре поражения. До матча со «Спартаком» из Туймазов «Амкар» имел лишь одно поражение и лучшую оборону в лиге.

Клуб располагается на шестом месте турнирной таблицы. «Урал-2» обогнал «Амкар», победив вчера другую пермскую команду – «Звезду» (4:2).

У нашего сегодняшнего соперника дела не лучше. «Носта» на протяжении всего сезона идет на последних местах турнирной таблицы. Сейчас у команды из Оренбуржья 8 очков и 13-е место. При двух победах, двух ничьих и девяти поражениях. Однако последнюю игру на данный момент «Носта» выиграла, разгромив со счетом 3:0 недавнего обидчика «Амкара» - «Оренбург-2».

В случае победы, пермяки поднимутся как минимум на четвертое место и смогут сократить отставание от группы лидеров. Сейчас первое место группы «4», дающее право повыситься до первого дивизиона ФНЛ, занимает ульяновская «Волга». У волжан 33 очка, 10 побед и всего одно поражение. С пятиочковым отставанием второе место занимает «Челябинск». У южноуральцев 28 очков. На третьем месте «Тюмень» - 26 очков. Четвертая позиция у «Новосибирска» - 24 очка.

Билет на игру можно купить в группе «Амкара» «ВКонтакте», а также в кассах стадиона «Звезда». Напомним, из-за ковидных ограничений на стадионе смогут находиться всего 500 человек, включая самих футболистов и тренеров, судей, персонал стадиона, медиков и журналистов. Это значит, что клуб сможет пустить на трибуны 200-250 болельщиков.

Чтобы пройти на стадион, взрослому фанату нужно иметь билет на матч, паспорт и один из трех документов:

1. Сертификат вакцинации (QR-код или сертификат из поликлиники)

2. Сертификат переболевшего ковидом

3. Отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до начала матча

Детям до 18 лет не нужны сертификаты или ПЦР-тесты! Стоимость билета — 200 руб.

Для тех, кто не планирует смотреть игру, прямую трансляцию матча с комментариями Дмитрия Коновалова традиционно покажет Youtube-канал «Амкара» (0+).

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