«Спасибо, что воспитали такого сына!». Пермяки вручили родителям Константина Калинина Премию Благодарности

Женя Романова передала родителям номера "Комсомолки" с рассказом о мужестве их сына. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы с вами собрали 105 040 рублей - нашу премию благодарности родителям Константина Калинина - того самого парня, который предотвратил возможное чудовищное развитие трагических событий в Пермском университете, - написала на своей странице в Фейсбук бывший преподаватель вуза Светлана Мишланова. - Спасибо всем, кто принял участие в нашем сборе, кто отнесся к этому как к своему праву на благодарность.

Светлана Мишланова вручила им Премию Благодарности от имени всех пермяков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

20 сентября, напомним, студент-первокурсник приехал в университет с охотничьим ружьем, заряженным картечью. Он шел по территории вуза и стрелял в людей. От его рук погибли 6 человек. Более 40 получили огнестрельные ранения и травмы (выпрыгивали из окон аудитории, спасаясь от преступника).«Бросай оружие!»

Жертв могло быть и больше - в патронтаже преступника было 105 патронов, а он успел выстрелить только около 30 раз. На пути вооруженного преступника оказался 29-летний младший лейтенант полиции Константин Калинин. Вместе с напарником Владимиром Макаровым он находился в отделе ГИБДД, когда туда забежала девушка с криком: «В университете стреляют!»

- Я побежал туда, навстречу мне по лестнице спускался молодой человек с ружьем,- рассказывал позже Константин. - Я встал за стену и крикнул: «Бросай оружие!». Он развернулся и выстрелил в меня. Я увернулся и открыл ответный огонь. Все было очень быстро - несколько секунд. Он упал, я подбежал к нему и зафиксировал его руки.

Константина Калинина наградили орденом Мужества и включили в список лауреатов «Строгановской премии» - в номинации «За честь и достоинство». А пермяки, в том числе общественники и родители студентов вуза, решили выразить благодарность герою и собрать для его семьи премию благодарности.

- К сожалению, вручить ему лично такую премию мы не вправе - он на службе, принять ее не сможет, - объяснила Светлана Мишланова. - Поэтому было принято решение передать нашу благодарность его родителям - Антониде Валентиновне и Михаилу Васильевичу.

Михаил Васильевич и Антонида Валентиновна поблагодарили всех за теплые слова об их сыне. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Для нас огромная честь - познакомиться с вами»

Сбор средств был закрыт 13 октября, а уже 14-го журналисты «Комсомолки» отвезли премию в поселок Кукетский Верещагинского района, где живут родители полицейского.

- Мы хотим передать вам благодарность от имени всех людей, кто понимает, что ваш сын спас множество жизней, - обратилась к родителям Константина Калинина Светлана Мишланова.

Антонида Валентиновна и Михаил Васильевич - люди очень скромные и не смогли сдержать слез, когда к ним, тоже со слезами на глазах, обратилась Евгения Романова - журналист «Комсомолки» и мама одного из студентов, который в тот страшный день оказался на месте событий:

- Для меня огромная честь познакомиться с людьми, которые вырастили настоящего человека, такого смелого парня, который не думал о себе и бросился на помощь людям, рискуя жизнью. Ведь известно, что у Константина не было времени даже надеть бронежилет. Я как одна из многих мам, чьи дети оказались в университете и сидели в страхе по кабинетам, пережила невероятный стресс и жуткий страх за жизнь ребенка. Он не был на связи несколько часов. А ваш Костя оказался в нужное время в нужном месте. Спасибо вам за сына!

Этот дом построили Константин, его отец и брат своими руками. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Все соседи зашли - пожать сыну руку»

- Спасибо и вам, - улыбнулась сквозь слезы Антонида Валентиновна. - Передайте нашу благодарность всем людям, которые сказали о Косте столько теплых и добрых слов. Костя с женой и сыночком были у нас на прошлой неделе. Сыну дали на работе три дня отпуска и он приехал повидаться, побыть немного на родине. Я не приставала к нему с расспросами, понимаю, как нелегко ему вспоминать этот день.

Михаил Васильевич пригласил гостей попить чаю. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- И я не стал ни о чем его расспрашивать, - помолчав, произнес Михаил Васильевич. - Костя был спокойным, таким как обычно. И на сердце стало немного легче. Мы поздравили нашего внука Мирона с днем рождения, подарили подарки, ему годик исполнился. Костя поздравил младшего брата Илью со свадьбой - не смог приехать, как раз на награждении в Москве был.

Комната, в которой останавливаются Константин с семьей, когда приезжают в родные пенаты. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Чем он занимался в отпуске? - спросили мы.

- Картошку помог убрать, морковь. Хозяйство у нас большое, Костя это понимает и никогда в помощи не отказывает. Два года назад мы три яблоньки в огороде посадили, сын их проведал, сказал, что хорошо прижились. С Ильей они в гараже повозились, у них здесь небольшая мастерская, в баню сходили. Они вообще дружные у нас.

В Кукетском Костя останавливается в большом двухэтажном доме из бруса, который построил вместе с отцом и братом.

Константин недавно проведал эти яблоньки, которые посадил два года назад. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Электричество есть, водопровод, внутри уютно и хорошо - все своими руками сделано, брус Костя для красоты изнутри дома своими руками отшлифовал, - говорят в семье Калининых. – Теперь вот надо доделать второй этаж, так что премия нам очень пригодится, спасибо всем. Пока сын тут был, у нас все время были гости. Как только его друзья, знакомые, соседи узнавали, что Костя приехал, шли и шли. Пожать руку, похлопать по плечу, поблагодарить за его мужественный поступок.

Мама Константина работает в магазине в Кукетском. Местные жители благодарят ее за то, что воспитала такого сына. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Много друзей у сына?

- Много! Он со школы был таким, всегда в центре внимания, душа компании. Хотя рос абсолютно спокойным, в школу никогда нас не вызывали. Когда они с Ильей построили во дворе дома спортивный тренажер - со штангой, грушей - все поселковые ребята у нас собирались. Жаль, не часто теперь Косте удается к нам вырываться - служба, но мы его всегда очень ждем домой.

Брат Константина и его родители еще раз поблагодарили за теплые слова о Константине. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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