Набережная Камы в Перми осталась без «Счастья»

Пермякам обещают, что скоро набережная Камы будет выглядеть вот так. Фото: эскиз проекта компании "ОРТО".

В четверг на набережной Камы демонтировали арт-объект «Счастье не за горами». Жизнеутверждающая ярко-красная надпись, напомним, появилась здесь в разгар культурной революции, в 2009 году. Ее автор - художник-дизайнер Борис Матросов.

«Счастье» сразу полюбилось пермякам, и здесь в любую погоду немало желающих сделать селфи на память. А после того, как арт-объект засветился в фильме «Географ глобус пропил», он стал знаменитым на всю страну.

А пока участок набережной, где был арт-объект, выглядит так. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2017 году «Счастье» поставили на баланс городского центра охраны памятников, а в 2018-м красные буквы ненадолго покидали свое привычное место - на время реставрации арт-объекта. А вот теперь решили отремонтировать и участок набережной Камы, где он установлен.

- Буквы «Счастье не за горами» демонтировали на время ремонта, они будут храниться на складе и вернутся до конца будущего года, - успокоили чиновники.

К этому времени облик набережной здесь должен кардинально измениться.

- По проекту, она будет двухуровневой, - сообщили в городской администрации. - На нижней части причального комплекса уложат такую же гранитную плитку, как на реконструированной набережной, поставят новые опоры освещения и ограждение, отремонтируют причалы и заменят плиты береговых откосов. Наверху, возле речного вокзала, будет оборудована зона для прогулок и отдыха.