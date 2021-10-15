Победители фотоконкурса «Безопасное детство» получили свои призы

Победителей выбирали сами читатели путем открытого голосования Фото: архив "КП"

В конце лета Комсомолка вместе с нашим партнером - компанией «Свеза» запустила фотоконкурс «Безопасное детство». На протяжении месяца ребятишки со всего Пермского края и даже других городов страны делились своими работами в виде рисунков и поделок, олицетворяющими правила безопасности в различных ситуациях.

Победителей выбирали сами читатели путем открытого голосования. Отдать предпочтение конкретной работе было весьма непросто, ведь все они, безусловно, по-своему хороши и индивидуальны. Тем не менее поделки трех детей собрали большее количество голосов.

Первое место с 305 голосами заняла Ксения Минугина из Костромы со своей работой «Спички детям не игрушки».

Ксения Минугина. Фото предоставлено родителями Ксении

На втором месте Надежда Беляева из поселка Уральский. Которая создала безопасный пешеходный переход.

Надежда Беляева. Фото предоставлено родителями Надежды

И на третьем месте Маргарита Гилева. Которая напомнила, что дорога - не место для игр.

Маргарита Гилева. Фото предоставлено родителями Маргариты

Наши победители получили призы и подарки от «Комсомолки» и партнера нашего конкурса - компании «Свеза». Также мы хотим выразить благодарность воспитателю детского сада "Гардарика" за подготовку своих воспитанников к нашему фотоконкурсу.

Благодарность Фото: архив "КП"

Мы еще раз благодарим всех участников нашего конкурса. Тех, кто не удостоился наград, мы просим не расстраиваться и продолжать дальше участвовать в наших конкурсах, к тому в самом разгаре идет голосование в очередном нашем конкурсе «Лес-наше богатство». О том, как принять в нем участие, читайте в нашем материале. Также у нас проходит "вкусный конкурс репостов" в нашей группе ВКонтакте.