«Комсомолка» запускает фотоконкурс «Лес-наше богатство»

Фото: pixaby

Природа Пермского края способна поразить своей красотой и многообразием. Величественные горы Северного и Среднего Урала, бурные реки, загадочные пещеры и, конечно, главное богатство нашего края - леса: душистые прохладные, величественные, завораживающие своими масштабом и необъятностью.

Но лес - это не только украшение земли, ее великолепный и поразительный наряд. Лес - величайшие источники здоровья и вдохновения нас с вами. Кроме того, лес – источник неисчерпаемых богатств, он кормит, одевает, согревает и лечит. Поэтому, чтобы сберечь наши леса, привить подрастающему и взрослому поколениям любовь к природе, внушить важность охранения общественных садов и парков в России учредили масштабный экологический праздник – Российские дни леса. Ежегодно его празднуют с 15 по 17 сентября.

Комсомолка» и наш партнер компания «Свеза» решила присоединиться к празднику и устроить фотоконкурс с призами и подарками для жителей Пермского края.

Вы пошли в лес собирать грибы, прибраться, посадить дерево, просто прогуляться или устроили для своей второй половинки романтическую прогулку - фотографируйтесь и отправляйте нам свои фотографии. Трех победителей, за которых проголосует большинство наших читателей, ждут подарки от «Комсомолки» и компании «Свеза». Конкурс продлится с 16 сентября по 16 октября. Желаем всем удачи.

Свои фотографии присылайте в специальную форму по ссылке.