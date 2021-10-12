«Самый страшный сон - младших заберут в детдом». Четырем сестричкам, оставшимся сиротами, нужна помощь пермяков

Четыре сестренки остались сиротами. Фото: семейный архив.

Старые обои на стенах, скрипучие полы, обветшавшая мебель, мягкие игрушки на полках и четыре сестрички, которые после смерти мамы остались круглыми сиротами. Их самый страшный сон, что младших детей заберут в детский дом. Чтобы этого не случилось, девочкам нужна помощь неравнодушных пермяков.

Родных у детей не осталось

40-летняя многодетная мама Лилия Фролова заболела в начале сентября. Поднялась высокая температура, мучили головные боли. Несколько дней женщина лечилась самостоятельно, но ее состояние ухудшалось, и дети вызвали маме «скорую». Ее увезли в больницу, где врачи диагностировали пневмонию. Но организм (Лилия страдала хроническими заболеваниями) не справился, и 19 сентября пациентка скончалась.

У женщины остались четыре дочки - 19-летняя Алина, 16-летняя Амина, 10-летняя Арина и 7-летняя Анита. Папа старших девочек умер несколько лет назад, отца младших никто никогда не видел. Из родственников осталась старенькая бабушка, которая практически не общалась со своей дочерью и внучками.

- Эту семью мы знаем около четырех лет, они жили непросто, мы помогали им, как малоимущим, покупали продукты, вещи, - рассказывает координатор волонтерского движения «БлагоДарю» Анастасия Чернега. - Сколько знала Лилю, она не работала, занималась детьми, а жили они на пособия. Своего жилья у них никогда не было, они снимали квартиру в доме под снос.

- И что теперь будет? Нас заберут в детский дом? - спрашивали младшие девочки у старших, когда маму похоронили.

- Я вас никому не отдам, - прижимала сестер к себе Алина, которой в один миг пришлось стать главой семьи. Девушке через несколько дней исполнится 20 лет, и она намерена оформить опекунство над тремя сестрами.

- Я уверена, что они справятся, - говорит Анастасия. - Все девочки очень хорошие, они не по годам взрослые, рассудительные, старшие девочки в свое время профессионально занимались борьбой. Они помогают друг другу и во всем поддерживают. Алина и Амина учатся в колледже, они будущие педагоги, а младшие ходят в школу.

Чтобы сестер не разлучили, волонтеры помогают собрать документы для опеки.

Сняли благоустроенную квартиру

Но вопросов - как будут жить девочки - у опеки много. Главный - жилищный.

- Мы знали, что органы опеки придут смотреть, в каких условиях живут дети, и квартира, в которой они жили с мамой, точно бы не подходила под параметры нормального жилья, - продолжают волонтеры. - Сначала мы думали помочь с ремонтом, но поняли, что смысла вкладывать деньги, нет.

Было принято решение снять девочкам другую квартиру. За те же 13 тысяч рублей была арендована двухкомнатная квартира в новом доме, недалеко от той, в которой раньше жила семья. Волонтеры объявили сбор средств, которых хватило, чтобы оплатить аренду на ближайший месяц, купить необходимую мебель, кухонную утварь, одежду и продукты на первое время.

- Вы не представляете, как у них загорелись глаза, - вспоминает Анастасия. - В таких хороших условиях никогда не жили. Мы помогли собрать все необходимые документы и отнесли их в опеку. Решение должны принять через месяц. Мне за них не страшно, если честно. Они прекрасно ладят между собой. Амине очень нравится готовить, она с удовольствием возится у плиты, Алина помогает с уроками младшим, уборку дома делают все вместе.

ВАЖНО

Как помочь сестрам?

Пока не решен вопрос с опекой и не начислены положенные пособия, девочкам нужны деньги, чтобы платить за квартиру и покупать продукты.

Уважаемые читатели! Если вы хотите помочь сестрам, можете отправить посильную помощь на карту: 4276 4900 2395 0175, владелец - Халилова Алина Алибалаевна.

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