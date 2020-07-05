«На завтрак – два батона, а супа – 6 литров» Как живет семья с 14-ю детьми

Сергея и Наталья Паршаковых из Лысьвы уже в четырнадцатый раз принимают поздравления с рождением малыша. Когда они только поженились, мечтали о большой семье. Решили, что будет столько деток, сколько Бог даст.

Пришлось делать пристрой к дому

Семья живет в своем доме в Лысьве. Сначала у них был деревянный дом, а потом, когда детки пошли один за другим, Сергею пришлось достраивать его. Из пеноблоков он соорудил еще две комнаты и большую кухню. Теперь комнаты у детей разделены на две девичьи и две комнаты у мальчиков. А в кухне теперь могут разместиться все члены семьи.

Старшей дочери Паршаковых уже 23 года, потом у них родились погодки Александр и Иаков, затем Мария - ей сейчас 19 лет и Галина, ей 17. Все они уже студенты, учатся в местных учебных заведениях.

Затем в семье снова погодки: Светлане - 15 лет, Любови - 14 и Вениамину - 13, Михаилу 8 лет - они школьники. Все учатся на 4 и 5. Григорию 7 лет, осенью он пойдет в первый класс, Степану - 6, Сергею 3 года, Анастасии 1 год 10 месяцев, малыши пока все время с мамой, Наталья занимается обучением дошкольников сама.

Имена выбираем всей семьей

14-ым у Паршаковых родился Георгий. Имя младшему ребенку придумывали всей семьей, но решающее слово было за папой. Сергей работает специалистом в ООО «Лысьва-Теплоэнерго». Он в семье главный добытчик.

- Когда у нас родились первые трое детей - погодки, признаюсь было трудно, - вспоминает Наталья. - Нам помогали родители Сергея, тогда мы еще жили вместе с ними, а теперь главные мои помощники - старшие дети.

Восьмого сына у Паршаковы назвали - Георгий.

Накормить всех - это целая история

Раньше всех в семье просыпается папа Сергей. В 7 утра ему уже нужно быть на работе. Сейчас пока каникулы, дети отсыпаются.

- Завтракают все бутербродами, чай пьем, - рассказывает Наталья. - У нас нет чайника, мы пользуемся термопотом, там воды больше можно вскипятить, чтобы на всех хватило. Чтобы самый простой завтрак накрыть на всех - это уже целая история: чашки, ложки, почти два батона уходят за один завтрак.

Суп Наталья варит в 6-литровой кастрюле. Его хватает на один день:

- Готовлю много, спрашиваю у них: «Какой суп сварить сегодня?». И слышу пять разных вариантов. Потом все же договариваемся. Несмотря на предпочтения, дети едят все, что я приготовлю.

У всех дома есть свои обязанности

На старших девочках - уборка по дому, пыль протереть, пропылесосить. Мальчики папе по дому помогают.

- Недавно небольшой ремонт был в комнате, мальчишки с папой его сами сделали. Сейчас ограду новую мастерят. Вместе мы с ними пельмени лепим и котлеты. Котлет чтобы всем хватило, я не на сковороде, а в духовке жарю. Иногда так устанешь от готовки, порой и фантазии не хватает, прошу старшего сына: «Яша, приготовь что-нибудь?» Ему нравится, он готовит.

Уроки делают со старшими братьями и сестрами

- Когда было дистанционное обучение, ребята много занимались, - рассказывает Наталья. - У нас три компьютера, возможность делать уроки была у всех. Старшие дети помогали школьникам, если возникали трудности. Дошкольникам мы купили разные прописи и задания, они тоже их выполняют. А так, как всем детям им хочется больше гулять и играть.

Огородом занимаемся все вместе

Есть у Паршаковых небольшой огород, на пяти сотках они выращивают зелень и овощи.

- Морковь, свекла, капуста, картошка, лук, зелень у нас растет, - говорит Наталья. - Днем, если погода хорошая, идем в огород. Девочки убирают сорняки, мальчики поливают. Во всем друг другу помогаем, никто не отказывается.

Я не считаю нашу семью какой-то необыкновенной. У нас как у всех свои заботы, но вместе мы со всем справляемся! В этом наше с мужем счастье.