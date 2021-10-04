Приехали за победой, а уехали ни с чем: «Амкар» разгромно проиграл дублю «Оренбурга»

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

Когда казалось, что поражение от туймазинского «Спартака» – роковая оплошность и случайность, пермский «Амкар» вновь умудрился разочаровать своего болельщика и проиграл не самому сильному клубу ФНЛ-2 – «Оренбургу-2». Фарм-клубу «Оренбурга» из первого дивизиона ФНЛ. Матч в рамках группы «4» второго дивизиона ФНЛ состоялся вечером 4 октября в Оренбурге.

Перемены в составе

После неожиданного поражения 30 сентября в Туймазах Рустем Хузин сделал изменения в стартовом составе. В ворота вместо Никиты Решетняка встал Арзамат Габлия. Флангами поменялись Константин Морозов и Вячеслав Фомин. В атаку вернулся Павел Соломатин, начавший прошлый матч на скамейке. Матч из-за перебора желтых карточек пропустил Денис Кайков – его место в центре обороны занял Илья Шабанов.

И началась игра так, как надо было гостям. Пермяки забили быстрый гол. Иван Маркелов получил мяч на фланге, вышел один на один с вратарем и точно пробил в правый угол ворот – 1:0. А на 18-й минуте «Амкар» мог удвоить преимущество. Но капитан Евгений Тюкалов пробил в штангу ворот Платона Захарчука.

Однако на 30-й минуте рефери назначил пенальти уже в ворота пермяков. Илья Шабанов сфолил на форварде хозяев, который вышел на выгодную ударную позицию. К точке подошел Артем Лобов, Арзамат Габлия выручить не смог – 1:1.

Свой второй гол «Оренбург-2» забил спустя 10 минут. 17-летний Иван Гулько спокойно получил мяч в центре штрафной, обманул Максима Жестокова и пробил в противоход Габлии – 2:1.

Но на этом ужасы «Амкара»в первом тайме не закончились. Рукой в своей штрафной сыграл Павел Соломатин. На радость пермякам, подошедший к точке Давид Бидловский пробил выше ворот.

Замены не помогли

В начале второго тайма Рустем Хузин заменил Павла Соломатина Иваном Лукьяновым, а Евгения Тюкалова – Александром Голубцовым. Но рокировка в атаке не привела к результату.

На 60-й минуте Иван Гулько сделал дубль, легко получив мяч в штрафной «Амкара». Спустя две минуты вторую желтую заработал Иван Маркелов, что почти полностью похоронило шансы на успех «Амкара» в этом матче. А на 65-й минуте Виктор Черязов красивым выстрелом довел счет до разгрома – 4:1.

В итоге – 4:1 и еще один разгром команды из Перми. За несколько дней оборона «Амкара» превратилась из лучшей в турнире – в среднюю. А отставание от лидера лиги в шесть очков выглядит печальнее, чем раньше. Но это дело поправимое. При правильных выводах после двух кошмарных матчей.

Второй разгром подряд

Напомним, ранее «Амкар» разгромно проиграл в Туймазах местному «Спартаку» – 1:4. До этого пермяки имели лишь одно поражение за 10 игр – от одного из прямых конкурентов – «Челябинска» (0:1). И провели четырехматчевую победную серию. Началась она 29 августа на выезде над ижевским «Зенитом» (1:0). После на Южном Урале было обыграно «Торпедо» из Миасса (2:0). Завершилась победная серия в Перми – важной победой над «Новосибирском» (1:0) и «Звездой» (3:1). 30 сентября «Амкар» неожиданно проиграл «Спартаку» из Туймазов – 1:4.

Красно-черные остались на четвертом месте турнирной таблицы группы «4» ФНЛ-2. У нашей команды 23 очка, 7 побед, 2 ничьих и 3 поражения. Число забитых мячей – 19, пропущенных – 12.

А за «Оренбург-2» можно только порадоваться. Соперник прервал шестиматчевую серию без побед. Более того, последние три матча южноуральцы сыграли с одинаковым счетом – 0:0. Команда с Южного Урала временно поднялась на 10-ю строчку.

Что после? Нам остается только поддержать команду и верить в лучшее. Следующий матч «Амкар-Пермь» проведет дома. Соперник – еще один фарм-клуб из группы «4» – екатеринбургский «Урал-2». Матч состоится 10 октября на поле пермского стадиона «Звезда» (0+). Время начала встречи будет известно позднее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Это тоже часть футбола: «Амкар» в Туймазах разгромно уступил «Спартаку»

Поражение стало вторым для красно-черных в чемпионате (Подробнее...)