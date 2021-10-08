В выходные в Пермский край придет сильное похолодание

В Перми в выходные возможен первый мокрый снег. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Пермском крае подходит к концу сухая золотая осень. Синоптики говорят, что в выходные погода изменится, нас ждет сильное похолодание, дожди и даже снег. Подробный прогноз на 9 и 10 октября опубликовали специалисты научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я». Вот что они рассказали.

В субботу регион окажется под влиянием антициклона. Днем воздух прогреется до +4…+9°. Вечером в субботу и в первой половине дня в воскресенье, начиная с северных районов, через Пермский край пройдет холодный фронт и на регион распространится арктический воздух.

Пойдут дожди, переходящие в мокрый снег. К вечеру воскресенья осадки прекратятся. Из-за вторжения арктического воздуха днем в Прикамье будет не больше +5°.

В субботу температура воздуха ночью в Прикамье −1…+4°, днем +4…+9°. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с. В Перми облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1…+3°, днем +6…+8°. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с.

В воскресенье ночью в Пермском крае облачно, небольшие, дожди со снегом. Ночью 0…+5° (по северу 0…−5°), днем +1…+6°. Ветер северный, северо-восточный 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с.

Ночью в Перми облачно, небольшие осадки, дождь, переходящий в снег. Днем облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью +1…+3°, днём +3…+5°.

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