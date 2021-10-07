Прогноз погоды в Пермском крае на осень и зиму 2021-2022: капелька тепла и настоящие уральские морозы

Предыдущие долгосрочные предсказания синоптиков о том, что лето нынче будет жарким, кстати, полностью оправдались. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вопреки опасениям, прогноз погоды в Пермском крае на осень и зиму 2021-2022 говорит о том, что осень будет достаточно комфортной, а зима - не слишком студеной. Правда, перед Новым годом в Прикамье могут ударить настоящие уральские морозы, но они не будут затяжными. Весна у нас должна наступить вовремя, без задержек.

Такой обнадеживающий прогноз погоды на ближайшие полгода составили ученые НИУ Гидрометцентра России. Они опубликовали погодные карты и оценили вероятность температурных аномалий в российских регионах в каждый из месяцев отопительного сезона – с октября по март.

Синоптики объяснили, что вероятность такого прогноза – не ниже 60 процентов. Их предыдущие долгосрочные предсказания о том, что лето нынче будет жарким, кстати, полностью оправдались.

Давайте посмотрим, к чему готовиться жителям Прикамья осенью, зимой и в начале весны.

Прохладный и солнечный октябрь

Уже начинает оправдываться предсказание метеорологов о том, что октябрь в Прикамье будет прохладным и сухим. На карте наш регион находится в розовой температурной зоне «около нормы». Средняя температура в этом месяце у нас - 1,4 градуса. Обнадеживает, что с севера над нашим регионом нависает красная зона «выше нормы». Если повезет, тепло может добраться и до нас.

В ноябре – без аномалий

Ровную холодную погоду обещают нам синоптики и в ноябре. Если кто-то и будет греться в последний месяц осени, то это – жители Сибири. Предполагается, что теплая зона с востока достигнет Екатеринбурга, но не дотянется до Перми. Разве что этому помогут восточные и юго-восточные ветры. К счастью, и холодная зона сформируется гораздо южней Прикамья – ниже Оренбурга.

Если учесть, что норма средней температуры в ноября для Перми составляет -5,6 градуса, пермякам придется доставать из шкафов зимнюю одежду.

В декабре придется одеться потеплей

А вот первый месяц зимы в Прикамье может стать по-настоящему студеным.

- Средняя температура ниже нормы прогнозируется на большей части Приволжского федерального округа, на юге Уральского федерального округа и в юго-западных и центральных районах Сибирского федерального округа, - прогнозируют синоптики.

На карте долгосрочного прогноза видно, что спасения нам ждать неоткуда – холодно будет и в Казани, и в Самаре, и в Челябинске, а на востоке синяя холодная зона распространится дальше Томска.

Нормальной для Перми в декабре считается температура -11,4 градуса, надо готовиться, что на этот раз она может быть заметно ниже.

Настоящий уральский январь

Будем надеяться, что в дни зимних школьных каникул не придется закрывать катки из-за оттепели, как это было предыдущей зимой. Синоптики обещают нам нормальный уральский январь.

Хотя он вполне может быть и теплее обычного – слишком близко к нам подберется «красная зона».

- Выше, чем в январе 2021 года средняя температура воздуха ожидается на большей части Уральского федерального округа и на западе Сибирского федерального округа, - предполагают синоптики.

А вот аномальные морозы нам, похоже, не грозят. Судя по карте погоды на этот месяц, островки студеной погоды будут лишь в степях под Оренбургом и в районе Красноярска и Иркутска.

Отметим, что нормой для января у нас является среднемесячная температура -15,1 градуса.

Переменчивый февраль

- Февраль ожидается теплее прошлогоднего на большей части территории России, - прогнозируют метеорологи.

Прикамье также находится в теплой зоне. Но с востока к Перми подбирается холодная зона. Так что у нас может быть как холодней, так и теплей нормальной средней температуры -12,2 градуса.

Весна не будет ранней

Март в Прикамье только условно можно назвать весенним месяцем при среднемесячной норме в -5,2 градуса. К тому же синоптики предупреждают, что на Урале и на севере Сибири средняя температура ожидается ниже, чем в марте прошлой весной.

Впрочем, Прикамье все же попадает, судя по карте погоды, в островок нормальных температур, так что будем надеяться, что весна у нас наступит вовремя.

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