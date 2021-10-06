«Фантастика становится реальностью». Благодаря цифровой стоматологии наши врачи успешно лечат даже безнадежные случаи»

Более тридцати опытных докторов готовы оказать помощь пациентам и взяться за лечение случаев, ранее казавшихся безнадежными Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Почти домашний уют, возможность подождать прием врача в кафе или даже за игрой на компьютерной приставке, внимание к каждому пациенту. Клиенты известной в Перми стоматологической клиники «Аллада» уже знают, что даже в ожидании помощи стоматолога можно провести время практически с тем же комфортом, как дома. Убедиться в этом и получить самое современное лечение теперь можно и в недавно открывшейся клинике цифровой стоматологии на ул. Мира, 100.

Более тридцати докторов с опытом работы не менее пяти лет благодаря новейшему оборудованию – цифровому томографу, 3D сканерам и принтерам – готовы оказать помощь пациентам и взяться за лечение случаев, ранее казавшихся безнадежными.

- Фото: Борис МЕРКУШЕВ

В клинике цифровой стоматологии – уникальные 3 D сканер и два 3D принтера. При оперативном вмешательстве здесь могут провести пациенту безболезненную анестезию. В клинике три уникальных медицинских лазера, которые позволяют проводить лазерное отбеливание, лечение парадонтоза , бескровное подрезание уздечки языка, формирование десны у пациентов.

3D принтер Фото: Борис МЕРКУШЕВ

«Да, сегодня специалисты клиники цифровой стоматологии «Аллада» берутся за лечение тех зубов, которые остальные дантисты удаляют. В клинике самое новейшее диагностическое оборудование фирм из Германии и Финляндии. Работают кабинеты терапии и ортопедии. Собственный операционный блок позволяет проводить операции на пазухах, а в будущем и операции на носу. Немаловажно, что имеется постоперационная комната, где пациенты будут находиться после анестезии под контролем врачей. Каждый кабинет оборудован визиографами. Конечно, очень заботимся о комфорте наших пациентов: во время приема они могут посмотреть свою любимую передачу по ТВ, послушать расслабляющую музыку.

- Фото: Борис МЕРКУШЕВ

В клинике сегодня ставим более шести видов имплантов. Причем делаем это по европейским медицинским стандартам качества. Ставим и брекеты, изготавливаем элайнеры. На специальном приборе Penguin - RFA мы можем проверить качество крепления имплантов, причем как установленных в нашей клинике, так и другими специалистами. В клинике цифровой стоматологии проводится КТ нашим пациентам на своем аппарате и, конечно, неслучайно мы стали одним из лидеров рейтинга медицинской компании «Планмека». Это полностью цифровая стоматология, то есть внедрены самые современные стандарты стоматологической помощи. Это неслучайный выбор, к этому наш коллектив давно шел»,- рассказал руководитель клиники «Аллада» Александр Собакин.

- Фото: Борис МЕРКУШЕВ

То, что еще недавно казалось практически невозможным в стоматологии, становится реальностью благодаря возможностям «цифры». Пермяки могут убедиться в этом, придя в клинику цифровой стоматологии на ул. Мира, 100. Уважительное отношение к каждому пациенту, подбор лечения по его возможностям, опытные врачи и их ассистенты ждут своих пациентов.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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