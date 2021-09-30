Это тоже часть футбола: «Амкар» в Туймазах разгромно уступил «Спартаку»

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

ФК «Амкар-Пермь» потерпел неожиданное гостевое поражение в Туймазах от местного «Спартака». Матч в рамках группы «4» ФНЛ-2 состоялся сегодня вечером и завершился со счетом 4:1.

Первый гол гости пропустили еще на пятой минуте. Фантастический по силе удар удался Александру Дмитрюку – без шансов для Никиты Решетняка. В течение тайма «Амкар» активно атаковал, Рустем Хузин убрал из состава Илью Гультяева и выпустил Павла Соломатина – но забить пермякам не получилось.

Во втором тайме «Спартак» сначала удвоил преимущество, а после довел счет до разгромного. На 52-й минуте Егор Поздняков совершенно один получил мяч с фланга в штрафной «Амкара» и расстрелял ворота пермяков. А на 60-й минуте Линар Мухаметшин спокойно замкнул атаку своей команды, обыграв вышедшего на него Решетняка: 3:0.

На «гол престижа» «Амкар» все же наиграл. Подачу со штрафного в исполнении Михаила Горелишвили замкнул Максим Жестоков. Больше забить у пермяков не получилось. Наша команда наоборот пропустила в самом конце игры. Опять быстрая атака, полная расслабленность обороны и гол на счету форварда «Спартака». На этот раз – Вячеслава Журавлева.

В итоге – обидное разгромное поражение. Отметим, что в этом сезоне «Амкар-Пермь» до встречи в Туймазах потерпел лишь одно поражение от лидера турнира – «Челябинска» (0:1).

После игры «Амкар» остался на четвертом месте турнирной таблицы. Главный преследователь пермского клуба – «Новосибирск» – сыграл вничью с «Оренбургом-2» (0:0) и не смог сравняться с красно-черными по очкам.

Отставание от первого места увеличилось и составляет теперь шесть очков. Ульяновская «Волга» разгромила «Иртыш» и возглавила таблицу с 29 очками. «Челябинск» выиграл у «Урала-2» и теперь занимает второе место. У южноуральцев 28 очков. Третье место у «Тюмени», которая неожиданно проиграла «Звезде» Валерия Петракова - 0:3.

Напомним, до сегодняшнего поражения «Амкар» одержал четыре победы подряд. После поражения от «Челябинска» 21 августа, пермяки обыграли в гостях ижевский «Зенит» (1:0) и «Торпедо» из Миасса (2:0). Затем в Перми взяли верх над «Новосибирском» (1:0) и «Звездой» (3:1).

«Спартак» же прервал неудачную серию из трех матчей без побед и остался на десятом месте. У команды 13 очков.

Но унывать пермякам не стоит. Впереди еще множество шансов исправить свои ошибки. На очереди – выездная встреча с «Оренбургом-2». Матч состоится в понедельник, 4 октября (0+).

Дома после двух выездов «Амкар» вернется 10 октября. Соперник – фарм-клуб команды Премьер-лиги – «Урал-2» (0+).

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