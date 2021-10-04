«Любовались красотой горящей огнями Москвы». Подробности трагедии с рухнувшим вертолетом, в котором погибли брат и сестра из Прикамья

Вертолет они арендовали в аэроклубе «Кондор-М». Фото: соцсети

- Поверить в это почти нереально, Христиночка нашей звездочкой была, такая потеря, - говорит Галина Семеновна Плотникова, преподаватель Коми-Пермяцкого агротехнического техникума и классный руководитель 21-летней девушки, разбившейся вечером в воскресенье в вертолете Robinson R-44 в Подмосковье.

Возвращался, но не долетел до аэродрома

Трагедия произошла 3 октября около 20.00 в подмосковном Лыткарино. Уроженка Березников Христина Кисель вместе с двоюродным братом своей сестры Семеном Садковым из Соликамска отправилась на вертолетную экскурсию, чтобы посмотреть на красоты горящей огнями столицы.

Вертолет они арендовали в аэроклубе «Кондор-М». За штурвалом был опытный пилот с большим летным стажем Александр Шапочкин. Он - неоднократный участник чемпионатов Европы по авиаралли в составе сборной России и преподаватель летного дела.

Robinson вылетел с аэродрома «Мячково» и, сделав положенный прогулочный круг, уже возвращался на базу, но рухнул в лесу, не долетев двух километров до аэродрома. Авиакатастрофа произошла неподалеку от города Лыткарино в сотне метров от ближайших домов. Все трое - и пилот, и его пассажиры - погибли.

Фото: очевидцы

Одним из авиатуристов был молодой парень - сын директора завода металлических изделий в Соликамске, его спутница – дочь церковнослужителя из Соликамской епархии. Обе семьи, где произошло это страшное горе - верующие.

Отучилась на ветеринара и переехала в Москву

В июне погибшая девушка только закончила учебу на ветеринара в Коми-Пермяцком агротехническом техникуме и перебралась в столицу к родственникам. Она планировала продолжить учебу дальше, но у нее сломался ноутбук, и подать документы девушка не успела. Решила попытать счастья на следующий год. А чтобы не уезжать из столицы, нашла себе работу.

– У нее же масса увлечений была: во время учебы Христина ходила в театральный кружок, участвовала в художественной самодеятельности, прекрасно пела и рисовала, у нас в лаборантской до сих пор висит картина, которую она написала и подарила нам, - с болью в голосе продолжает классный руководитель. – Христина была очень спортивная: год назад она получила серебряный значок ГТО, а если говорить об учебе, то и тут девушка была почти отличницей: средний балл 4,7… 4,9.

Христина родом из Березников, ее отец – протоиерей Соликамской епархии Иоанн Кисель. Ему и родителям Семена Садкова выразил соболезнование Архиепископ Зосима на сайте Соликамской епархии: «Выражаю глубокое соболезнование клирику Соликамской епархии протоиерею Иоанну Киселю и Садкову Серафиму Витальевичу, собственнику завода металлических изделий города Соликамска, в связи с гибелью их детей. Упокой, Господи души усопших раб твоих. Дорогие братья и сестры, помолитесь о новопреставленных рабах Божьих Христине и Симеоне».

Христина Кисель. Фото: личная страница погибшей ВКонтакте

Все четыре года, пока Кристина училась в Кудымкаре, она жила в общежитии, там ее тоже только добрым словом вспоминают. Когда у стесненных в средствах студентов денег на обед не хватало, девушка всегда была готова поделиться.

- Отношения в группе и с преподавателями всегда были ровными, Христина - девушка уравновешенная, спокойная, трудолюбивая и ответственная, - со слезами в голосе хвалят ее бывшие преподаватели. – В профессионально-творческих группах она всегда во главе, дипломантка и призер различных олимпиад и конкурсов, а за практику, которую они проходили в Сивинском колхозе имени Ленина – у нее самая высокая оценка «отлично». Ее группа проходила практику в мае, и студенты-выпускники практически самостоятельно занимались профилактической и лечебной работой у молочного стада: лечили, вводили вакцины и витамины, а также оказывали помощь в лечении акушерских, терапевтических и хирургических болезней. Из нее мог получиться бы отличный специалист. Мы очень сожалеем и скорбим.

Похоронят молодых людей на родине, их тела после проведения экспертизы доставят в Пермский край.

Виновному грозит 10 лет колонии

После авиакатастрофы вертолета Robinson R-44 следователи Западного МРСУ на транспорте СК России возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (максимальное наказание до 10 лет лишения свободы, - Ред.)

Следственная группа уже провела осмотр места происшествия и обыск в помещениях, занимаемых индивидуальным предпринимателем. Из офиса изъята документация на воздушное судно и различные документы, а также образцы топлива. Следователи допрашивают свидетелей.

Чтобы установить причину крушения, унесшую жизни трех человек, назначен комплекс судебных экспертиз. Расследование этого уголовного дела по поручению Председателя СК России поставлено на контроль в Центральном аппарате ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Брат с сестрой из Пермского края разбились при крушении вертолета в Подмосковье

Воздушное судно упало в лесу, неподалеку от населенного пункта ЗИЛ-городок (Подробнее...)