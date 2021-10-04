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Происшествия4 октября 2021 10:35

Брат с сестрой из Пермского края разбились при крушении вертолета в Подмосковье

Воздушное судно упало в лесу, неподалеку от населенного пункта ЗИЛ-городок
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
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Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Фото: ГУ МЧС по Подмосковью

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Фото: ГУ МЧС по Подмосковью

В воскресенье, 3 октября, в Подмосковье потерпел крушение легкомоторный вертолет Robinson. Двое пассажиров и пилот погибли на месте.

Вертолет упал в лесополосе населенного пункта ЗИЛ-городок, городского округа Лыткарино. По предварительным данным, воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет. Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по статье «Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Погибшими пассажирами оказались двоюродные брат и сестра: 22-летний Семен Садков из Соликамска и 21-летняя Христина Кисель из Березников. Отец Садкова является членом общественной палаты Пермского края и директором завода металлических изделий. Отец девушки - клирик Соликамской епархии.

Архиепископ Соликамской епархии Зосима выразил глубокое соболезнование клирику Соликамской епархии протоиерею Иоанну Киселю и Садкову Серафиму в связи с гибелью их детей.

ЧППроисшествия: ЧП