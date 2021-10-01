В Пермском крае октябрь ожидается умеренно теплым и сухим. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Перми на октябрь 2021: арктическое вторжение и первый снег, ждет нас в этом месяце.

Первый день октября встретил жителей Пермского края нахмурившись. В сентябре нам погреться не удалось, теплые дни можно пересчитать по пальцам. Радует, что не заливали дожди, было прохладно, но солнечно. Что же приготовил нам октябрь, рассказали специалисты ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета. Они составили долгосрочный прогноз на октябрь 2021 года.

Первую половину октября над Пермским краем будет властвовать долгоживущий блокирующий антициклон, который создаст сильный дефицит осадков. Во второй половине месяца блок разрушится и температура воздуха будет выше нормы, а на юге – ниже нормы.

Октябрь ожидается умеренно теплым и сухим. Средняя температура воздуха на юге края может быть выше нормы на 0,5-1 , на севере на 2 , а количество осадков ожидается меньше нормы на 30-50%. Причем выпадут они в основном во второй половине месяца, их может быть еще меньше, чем в прошлом году.

2-3 октября в Зауралье придет мощное арктическое вторжение. Дождь вероятен только 1 октября и в конце декады по северу края.

С 2 по 8 октября жителей Прикамье ждут сухие дни, без осадков. Из-за этого же арктического вторжения снова ожидаются сильные ночные заморозки (при прояснениях на востоке края до -5…-7 , на остальной территории -2…-5 ), днем будет не выше +5…+8 .

После 8 октября начнется потепление, при прояснениях воздух может прогреться до +9…+14 , ночью все-равно продолжатся заморозки. В целом первая декада октября ожидается немного прохладнее нормы на юге края и около нормы - на севере.

В третьей декаде октября погода изменится, на севере края осадков может быть больше нормы.

- В целом нынешний октябрь вполне может оказаться похожим на прошлогодний, - рассказали синоптики. - Первые снегопады и установление временного снежного покрова вероятны во второй половине месяца. Для сравнения, в прошлом году первый снег и временный снежный покров в Перми наблюдался 17 октября.

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