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Общество1 октября 2021 6:21

Дожди и туманы: какой будет погода в начале октября, рассказали синоптики

Столбик термометра не поднимется выше 10 градусов
Анна Маркова
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В Прикамье в выходные будет пасмурно и прохладно.

В Прикамье в выходные будет пасмурно и прохладно.

Фото: Анна Маркова

Второй месяц осени начал отсчет, весь сентябрь пермяки мерзли. Синоптики говорят, что такого холодного первого месяца осени они четверть века не видели. Что будет в начале октября, рассказали специалисты Пермского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

1 октября будет облачно, днем с прояснениями, небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный, северный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5º, днем 5…10º.

2 октября местами слабые дожди. Ветер северо-западный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5º, при прояснении до –3º, днем 4…9º.

В воскресенье облачно с прояснениями, в основном без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью –4…+1º, днем 3…8º.