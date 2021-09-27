Дерби есть дерби: встреча «Амкара» и «Звезды» завершилась победой красно-черных

Фото: ФК "Звезда"

Пермский «Амкар» в дерби Перми уверенно обыграл «Звезду». Матч в рамках группы «4» ФНЛ-2 состоялся вечером 26 сентября и завершился со счетом 3:1.

С первых минут команды показали, что не собираются отсиживаться в обороне и начали демонстрировать атакующий футбол. Опасный момент был у форварда «Звезды» Ильи Карпука – спас вратарь Никита Решетняк. А на 10-й минуте фантастический удар из-за пределов штрафной нанес Даур Квеквескири – опытный Максим Шумайлов с трудом вытащил летевший в ворота мяч.

Но спустя пару минут «Амкару» все же удалось открыть счет. Иван Маркелов с фланга отдал точный пас на Евгения Тюкалова, который с линии штрафной забил своему бывшему клубу – в нижний угол и без шансов для Шумайлова – 1:0.

«Амкаровцы» продолжили давить, и, казалось, вот-вот доведут дело до второго мяча. Но на 29-й минуте Максим Шумайлов выбил мяч от своей штрафной прямо на Илью Карпука, который со скоростью спринтера убежал от обороны «Амкара» и вышел один на один с Решетняком. Никита задел мяч, но этого не хватило, чтобы прервать его полет в ворота – 1:1.

Однако последнее слово в тайме осталось за красно-черными. Подопечные Рустема Хузина не опустили руки и вырвались вперед. Подачу Михаила Горелишвили со штрафного замкнул Константин Морозов – 2:1.

Второй тайм получился не таким результативным, с меньшим количеством опасных моментов и множеством желтых карточек. В самом финале встречи Максим Шумайлов сфолил на вышедшем на него форварде «Амкара». Точку в игре с пенальти поставил Иван Маркелов – 3:1.

Валерий Петраков, главный тренер ФК «Звезда»:

- Когда матч проигран – комментарии, наверное, излишни. Все таки мы играем на результат и хотели сыграть на результат. Но, к сожалению, мы сегодня провели два разных тайма. Если в первом тайме я увидел у своих ребят активную игру… Да, были ошибки в обороне. Моментами сыграли неважно. Но в игре была целостность, неплохие атаки. К сожалению, ошибки в обороне привели к такому результату. А во втором тайме нам не хватило силенок. В большей степени это моя вина – все замены, которые мы провели, не усилили команду в плане организации, активной игры в атаке, а наоборот – расслабили.

Победа подарила «Амкару» важнейшие три очка. Благодаря осечке «Челябинска» (лидер турнира сыграл вничью со «Спартаком» из Туймазов – 2:2), пермяки отстают от первого места турнирной таблицы всего лишь на два балла. Теперь у красно-черных 23 очка после 10 игр: семи побед, двух ничьих и лишь одном поражении. Оборона «Амкара» по-прежнему осталась лучшей в группе «4» ФНЛ-2 – четыре пропущенных мяча за 10 матчей.

«Дерби есть дерби. Накал был от первой до последней минуты. Рад, что удалось выиграть и заработать три очка. Игра смотрелась», - кратко прокомментировал матч Рустем Хузин.

Третью и четвертую строчку занимают «Тюмень» и ульяновская «Волга» - у команд также 23 набранных очка, поэтому плотность наверху турнирной таблицы запредельная. Замыкает пятерку лидеров «Новосибирск» - 20 очков.

Отметим и «Звезду», которая произвела неплохое впечатление. Работу Валерия Петракова покажут следующие игры красно-сине-зеленых. Сейчас пермяки остаются на девятой строчке и отстают от восьмого места уже на 5 очков. В активе команды – 11 очков, три победы, две ничьих и пять поражений.

Следующий матч «Амкар» проведет на выезде. 30 сентября в Туймазах команда Рустема Хузина встретится с местным «Спартаком» (0+). «Звезда» в этот же день примет одного из лидеров турнира и соседа «Амкара» по таблице – «Тюмень» (0+).

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