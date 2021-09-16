Три очка на вес золота: «Амкар» в родных стенах обыграл «Новосибирск»

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

ФК «Амкар-Пермь» в рамках 10 тура ФНЛ-2 принимал «Новосибирск». Игра состоялась на пермском стадионе «Звезда» и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол встречи забил центральный полузащитник пермяков Михаил Горелишвили.

Игра между соседями по турнирной таблице началась как подобает: агрессивно и резко. Опасными атаками отметились сибиряки: там, где надо, выручал Никита Решетняк. Хозяева, в свою очередь, тоже не давали гостям расслабиться и проверяли оборону «Новосибирска». Но, несмотря на быстрые скорости и обилие борьбы, счет команды так и не открыли.

Единственный и решающий гол встречи случился в начале второго тайма. Сибиряки ошиблись при розыгрыше штрафного со своей половины поля, «Амкар» организовал контратаку, которую на скорости возглавил Павел Соломатин. Форвард прострелил в штрафную на Евгения Тюкалова, который, казалось бы уже не добирался до мяча. Но тот подкараулил отскок от защитника и отдал мяч набегающему Михаилу Горелишвили, который прицелился и пробил точно в левый угол ворот «Новосибирска» - 1:0.

До конца игры обе команды имели несколько неплохих моментов, однако в битве прямых конкурентов все решил один единственный гол. В результате – победа хозяев и важнейшие 3 очка в копилку «Амкара».

После игры «Амкар» поднялся на третью строчку турнирной таблицы. «Красно-черные» набрали 20 очков и сравнялись с ульяновской «Волгой», которой предстоит сыграть следующий матч с лидером турнира – «Челябинском». Отставание от южноуральцев – 4 очка. Отметим, что на четвертом месте разместилась «Тюмень» - этой команде также предстоит сыграть в 10-м туре.

«Новосибирск» остался с 17-ю очками и замыкает первую пятерку группы. Именно эти команды, судя по всему, будут бороться за заветное первое место, которое даст право выступить в первом дивизионе ФНЛ.

Теперь в активе подопечных Рустема Хузина 6 побед, 2 ничьих и одно поражение. А также 14 забитых и 3 пропущенных мяча. По качеству обороны «Амкар» является лучшим в своей группе наравне с «Челябинском», который также пропустил всего 3 мяча.

Порадует пермского болельщика и тот факт, что победа над «Новосибирском» стала третьим матчем подряд, который «Амкар» провел на ноль. Ранее «амкаровцы» одержали две сухие победы подряд – над ижевским «Зенитом» (1:0) и «Торпедо» из Миасса. Во всех 9 встречах в рамках ФНЛ-2 пермяки пропускали только в трех из них. И в каждой – по одному мячу.

В следующем матче «Амкара» нас ожидает пермское дерби. Клуб встретится с соседом по городу и стадиону – ФК «Звезда». Игра намечена на 26 сентября.

«Звезда» находится в не самой лучшей форме. Команду недавно покинул главный тренер Константин Парамонов, и пермяки замыкают середину турнирной таблицы, располагаясь на девятой строчке. 4 из 5 последних игр клуб проиграл.

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