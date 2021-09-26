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Происшествия26 сентября 2021 14:04

«Не дал перевернуться на живот и держал за руку». Рабочий Пермского университета помог спасти раненую студентку

Девушка поблагодарила его за спасение во время стрельбы
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Алексей Полушкин помог спасти студентку университета. Фото: пресс-служба ПГНИУ.

Алексей Полушкин помог спасти студентку университета. Фото: пресс-служба ПГНИУ.

В Пермском университете продолжают рассказывать, как сотрудники вуза помогали спасать тех, кто был ранен во время бойни, которую устроил первокурсник Тимур Бекмансуров 20 сентября.

Мы уже писали о том, как на помощь пострадавшим, невзирая на опасность, бросилась университетский фельдшер Анна Никитина. Спасти одну из раненых ей помог рабочий по комплексному обслуживанию корпуса №2 Алексей Полушкин.

Он рассказал, что как только узнал о стрельбе от своего начальника, то сразу побежал закрыть двери в корпус и увидел окровавленную девушку, которая лежала у турникета. Как позже выяснилось, это была студентка историко-политологического факультета.

Раньше Алексей работал учителем физкультуры и спорта и, к счастью, знал, как оказывать первую помощь пострадавшим.

- Она была ранена в живот, и я понял, что надо не позволять ей перевернуться, чтобы не усилилось кровотечение, - рассказал Алексей. – Я держал ее за руку и массировал ей ладонь, разговаривал с ней, чтобы она оставалась в сознании.

Через некоторое время на помощь Алексею пришла фельдшер университета Анна Никитина. Она перевязала раненую девушку и вколола ей обезболивающее. Затем переключилась на студента, который пришел сюда же с раненой рукой.

- Потом, когда подоспели бригады «скорой помощи», студентка просила, чтобы я поехал вместе с ней в машине «скорой», но места для меня там не было, - рассказал Алексей Полушкин.

Спасенная девушка поблагодарила своих спасителей.

- Я хочу сказать огромное спасибо работникам университета, которые оказывали мне первую помощь, держали за руку! – написала она в соцсети.

Врач «скорой» - о стрельбе в Пермском университете: «За 18 лет работы такое я видел впервые»

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