«Не дал перевернуться на живот и держал за руку». Рабочий Пермского университета помог спасти раненую студентку

Алексей Полушкин помог спасти студентку университета. Фото: пресс-служба ПГНИУ.

В Пермском университете продолжают рассказывать, как сотрудники вуза помогали спасать тех, кто был ранен во время бойни, которую устроил первокурсник Тимур Бекмансуров 20 сентября.

Мы уже писали о том, как на помощь пострадавшим, невзирая на опасность, бросилась университетский фельдшер Анна Никитина. Спасти одну из раненых ей помог рабочий по комплексному обслуживанию корпуса №2 Алексей Полушкин.

Он рассказал, что как только узнал о стрельбе от своего начальника, то сразу побежал закрыть двери в корпус и увидел окровавленную девушку, которая лежала у турникета. Как позже выяснилось, это была студентка историко-политологического факультета.

Раньше Алексей работал учителем физкультуры и спорта и, к счастью, знал, как оказывать первую помощь пострадавшим.

- Она была ранена в живот, и я понял, что надо не позволять ей перевернуться, чтобы не усилилось кровотечение, - рассказал Алексей. – Я держал ее за руку и массировал ей ладонь, разговаривал с ней, чтобы она оставалась в сознании.

Через некоторое время на помощь Алексею пришла фельдшер университета Анна Никитина. Она перевязала раненую девушку и вколола ей обезболивающее. Затем переключилась на студента, который пришел сюда же с раненой рукой.

- Потом, когда подоспели бригады «скорой помощи», студентка просила, чтобы я поехал вместе с ней в машине «скорой», но места для меня там не было, - рассказал Алексей Полушкин.

Спасенная девушка поблагодарила своих спасителей.

- Я хочу сказать огромное спасибо работникам университета, которые оказывали мне первую помощь, держали за руку! – написала она в соцсети.

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