В Пермском крае могут ввести новые ограничения из-за коронавируса

За минувшие сутки в Пермском крае коронавирусной инфекцией заболел еще 461 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае остается высокой заболеваемость коронавирусной инфекцией. Ситуацию обсудили на оперштабе. К тому же начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. По информации Минздрава, за неделю заболело 29 000 человек – это максимальный показатель за всю историю в крае. Ожидается и сезонный рост заболеваемостью гриппом.

Глава Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев сообщил, что в регионе циркулирует дельта-штамм вариант SARS-CoV-2, который отличается от других повышенной заразностью и очень быстро распространяется.

На заседании обсуждали новые ограничительные меры, которые могут приняты, если ситуация не улучшится. Были предложения полностью закрыть для посещений учреждений культуры, заведений общественного питания и других организаций, до полной отмены проведения любых массовых спортивных и любых других мероприятий. А также закрыть детские игровые комнаты, как очаги заражения детей.

Чтобы избежать введения таких кардинальных мер, члены оперштаба также предложили обсудить введение QR-кодов при посещении общественных мест, сертификатов о вакцинации или о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

- Не исключено, что мы будем вынуждены их установить, чтобы стабилизировать эпидемическую обстановку и вакцинировать больше жителей, - сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Планируется, что вопрос введения новых ограничительных мер будет обсужден уже на ближайшем заседании оперативного штаба.

Напомним, за минувшие сутки в Пермском крае коронавирусной инфекцией заболел еще 461 человек. Госпитализировать медикам пришлось 60 человек, 401 – лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших 62 ребенка.

Всего в больницах с инфекцией находятся 3397 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 173. Скончались за сутки 27 человек с ковидом.