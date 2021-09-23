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Общество23 сентября 2021 12:23

Коронавирусом в Пермском крае заболел 461 человек за сутки

Госпитализировали в крае еще 60 человек
Анна Маркова
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Всего в регионе с начала пандемии инфекцию выявили у 98 241 человека.

Всего в регионе с начала пандемии инфекцию выявили у 98 241 человека.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки в Пермском крае коронавирусной инфекцией заболел еще 461 человек. Госпитализировать медикам пришлось 60 человек, 401 – лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших 62 ребенка.

Всего в больницах с инфекцией находятся 3397 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 173. Скончались за сутки 27 человек с ковидом.

Всего в регионе с начала пандемии инфекцию выявили у 98 241 человека.