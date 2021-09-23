Коронавирусом в Пермском крае заболел 461 человек за сутки

Всего в регионе с начала пандемии инфекцию выявили у 98 241 человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки в Пермском крае коронавирусной инфекцией заболел еще 461 человек. Госпитализировать медикам пришлось 60 человек, 401 – лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших 62 ребенка.

Всего в больницах с инфекцией находятся 3397 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 173. Скончались за сутки 27 человек с ковидом.

Всего в регионе с начала пандемии инфекцию выявили у 98 241 человека.