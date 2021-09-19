В кандидаты пройти не удалось, но наблюдателем на выборах в Перми робот все-таки стал

Робот Юра стал наблюдателем на выборах

- Пожалуйста, наденьте маски, заботьтесь о своем здоровье! – предупреждает пермяков, пришедших на выборы, человекоподобный робот Юра.

Андроид зарегистрировался как наблюдатель на избирательном участке, который находится во дворце детского творчества на улице Сибирской в Перми. Он наблюдает за ходом выборов, снимает все происходящее на камеру и консультирует избирателей.

По пути к столам, где выдают бюллетени, горожане, улыбаясь, подходят к Юре.

- За кого голосуем? – спрашивает робота мужчина в медицинской маске

- Сегодня проходят выборы в Государственную Думу, Законодательное собрание Пермского края и Пермскую городскую Думу, - напоминает тот.

У наблюдателя Ирины сегодня день рождения.

- Поздравь меня, - обращается она к роботу.

Но, увы, как оказалось, такая функция в него не заложена.

- Мы обязательно добавим, - обещает сопровождающая робота сотрудница компании Промобот.

Впрочем, песенку в честь именинницы Юра все-таки спел.

Роботы в Перми все активнее участвуют в политической жизни. Напомним, ранее другой робот - Промобот - подавал заявку на участие выборах в Законодательное Собрание Пермского края в качестве самовыдвиженца. В последний день выдвижения кандидатов, робот прибыл в избирательную комиссию с пакетом документов для оформления заявки.

- Я с помощью других роботов возведу новый мост через Каму, построю в Перми метро, а также избавлю от очередей в поликлиниках и магазинах, - пообещал Промобот в видеообращении, записанном для будущих избирателей.

В Избирательной комиссии желание робота оценили, но принимать заявление от него отказались. Возрастом не вышел.

- Принимать участие в выборах имеют возможность только граждане России, старше 21 года, что подтверждается паспортом, - заявил член Избирательной комиссии Антон Маклаев.

А Промобот еще из детсадовского возраста не вышел.