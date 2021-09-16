Не поможет даже пластическая операция: в Пермском крае на женщину напала пума

Пума перемахнула через забор на участок соседки и напала на нее. Фото: london_big_cat.

В поселке Орел в Пермском крае пума напала на 74-летнюю женщину. Случай произошел 4 сентября на территории частного дома. Подробности произошедшего рассказали знакомые пострадавшей.

По их словам, пожилая женщина занималась уборкой урожая на своем участке, как вдруг через забор перемахнула огромная дикая кошка, которую держат у себя в доме соседи женщины.

- Пума вцепилась ей в голову, укусила за лицо, так, что у нее деформировалась форма глаза, теперь ей даже пластическая операция не поможет, - говорят местные жители. – Укусила за руку, при падении женщина сломала ребро. В общем не на шутку она ее потрепала. Потом пума отошла, женщина смогла позвонить знакомым, и те приехали на помощь. От шока, истекающая кровью, она даже «скорую» себе не вызвала. Крики услышала хозяйка пумы и забрала ее.

Искалеченную женщину увезли в больницу медики. Ей сделали операцию, ей жизни сейчас ничего не угрожает, а случаем нападения пумы на женщину занялась полиция.

- По данному факту в отделе МВД России по Березниковскому городскому округу зарегистрирован материал проверки, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. – По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Пума свободно гуляет по территории возле дома своих хозяев. Фото: london_big_cat.

О том, что в доме обеспеченной молодой пары живет дикая кошка, знают все местные жители. Она называет себя блогером, а ее супруг - предприниматель. Хозяйку животного не раз видели гуляющей с ней по лесу. Она ведет блог в социальной сети, посвященный своему питомцу, на который подписаны почти 35 тысяч человек.

Судя по постам, дикая кошка появилась в ее доме совсем маленькой летом 2019 года. На видео пятнистый котенок пьет молоко из бутылочки, лежа на руках хозяйки, и выглядит вполне безобидно. Котенок быстро растет и превращается в большого двухметрового хищника. Он спокойно гуляет по дому, забирается на кухонный стол и килограммами ест мясо из рук хозяйки. На одном из последних видео, выложенных в социальной сети, пума скалиться на свою хозяйку и замахивается на нее лапой. Видно, что за животным ухаживают и держат в хороших условиях. У пумы есть просторный вольер, а хозяйка пытается дрессировать животное. Судя по ее постам, у нее в доме живут еще несколько сервалов и львята.

«КП» попыталась связаться с владелицей пумы в социальной сети, она написала, что все случилось на ее глазах.

- Я оказывала ей помощь и видела все своими глазами, была с ней в больнице и говорила с врачами, - написала хозяйка пумы.

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