Церемония памяти состоялась на месте авиакатастрофы. Фото: Виталий КОКШАРОВ

14 сентября в Перми почтили память жертв авиакатастрофы «Боинга-737» авиакомпании «Аэрофлот Норд», ровно 13 лет назад выполнявшего свой последний рейс из Москвы в Пермь.

На мемориальном комплексе, который возведен на месте крушения самолета в Свердловском районе Перми, состоялась официальная церемония памяти погибших. Родственники и близкие написали на воздушных шарах личные послания своим родным. А после все 88 шаров были выпущены в небо. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания.

- Фото: Василий Вахрин

«Я потерял в этой трагедии моего дядю, Олега Борисовича Яшманова, тетю и двух племянников, - ранее рассказал «Комсомолке» пермяк Олег Яшманов. Один из племянников – Марк – самый маленький пассажир этого рейса. Ему было всего 11 месяцев. Сейчас посещать это место – традиция семьи».

«Раньше нас всех собирал наш дедушка, - добавил Олег. Каждый год он приходил сюда с обложкой «Комсомольской правды», вышедшей на следующий день после трагедии. На фото был его любимый сын. В позапрошлом апреле дедушки не стало, он пережил жену на девять лет, а сына на десять. Все эти годы он держался за жизнь, не смотря на то, что ему пришлось пережить эту страшную трагедию: потерю сына, потом жены. Ему было 88 лет».

- Фото: Василий Вахрин

«Я живу недалеко и прихожу сюда каждый месяц. В трагедии я потерял своего брата, Рафига, ему всего 48 лет было, - делится другой пермяк. Все детство мы с братом провели вместе. И мне до сих пор тяжело переживать все это».

Напомним, жертвами катастрофы стали 88 человек: 82 пассажира и 6 сотрудников экипажа. Никто из них не пережил страшное падение.

Точку в причинах трагедии специалисты МАК поставили лишь спустя два года после случившегося. Официальной причиной крушения самолета была названа ошибка пилота. А по результатам судебно-медицинской экспертизы, в организме командира воздушного судна 34-летнего Родиона Медведева перед смертью был установлен факт наличия этилового алкоголя.

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