Погода в Перми на 10 дней: пермяков ждет самое сильное похолодание за несколько лет

По предварительным прогнозам, четверг и воскресенье окажутся самыми холодными днями недели Фото: Василий Вахрин

За окном - вторая декада сентября и можно с уверенностью сказать, что первый месяц осени все стремительнее устанавливает свои права: с каждым днем становится все холоднее, идут дожди, на севере края - мокрый снег и пермяки уже достают из шкафов теплые вещи. Но как же бабье лето? Тепла уже больше не будет? - расстроенно спрашивают в соцсетях прикамцы. Будет, но ненадолго, а потом - затяжные холода. Инженер Гис-центра ПГНИУ Андрей Шихов рассказал о погоде в Перми и Пермском крае на ближайшие 10 дней.

По прогнозам синоптика, в ночь на понедельник, 13 сентября, ожидаются заморозки. Причем, если в начале месяца холодные ночи были только на части территорий Прикамья, то этой ночью отрицательные ночные значение будут и в Перми, и в половине городов Пермского края. Но уже днем в понедельник начнет теплеть.

- Первые три дня следующей недели будут достаточно комфортными, - говорит Андрей Шихов. - В понедельник дневная температура воздуха будет порядка +12..+15 градусов. Утром во вторник на всех территориях региона начнется дождь, но день будет по-летнему теплым. На юге края воздух прогреется до +20...+22 градусов, в Перми - до +20, на севере края будет прохладней, тепло туда, конечно, доберется, но будет незаметным из-за облачности, а дожди будут более сильными и продолжительными. Во второй половине дня в Перми, возможно, прогремят грозы и поднимется шквалистый ветер. Среда также будет умеренно теплой, дневная температура составит порядка 10-15 градусов. В принципе эти три дня и будут тем кратковременным потеплением, а с четверга в регион ворвется затяжная волна холода.

По прогнозам синоптика, грядущее похолодание имеет все шансы стать самым сильным и продолжительным за несколько лет и пока неизвестно, когда оно закончится. По предварительным прогнозам, четверг и воскресенье окажутся самыми холодными днями на предстоящей неделе с температурой +2...+7 градусов. В пятницу и субботу будет немного теплее +3...+8 градусов.

- Нас может ждать самое сильное похолодание за несколько лет, - предостерегает инженер Гис-центра. - И перспектив к потеплению пока нет. Но если вспомнить сентябрь 2019 года, когда после затяжных сентябрьских холодов в начале октября к нам пришла серьезная волна тепла, и наступило настоящее бабье лето с дневной температурой + 20 градусов, есть вероятность, что в этом году произойдет тоже самое.

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