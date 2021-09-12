«Пушистый ангел-хранитель». В Пермском крае кот спас семью от страшной смерти

Семья Корняковых. Фото предоставлено Екатериной Корняковой

- В пять утра он начал теребить маму, мяукал и бил лапами по лицу. Раньше так рано он нас никогда не будил, - рассказывает жительница Краснокамска Екатерина Корнякова.

Екатерина вместе с мамой и четырьмя детьми живут в частном доме в деревне Запальта в Краснокамске. Ранним утром 8 сентября, когда вся семья мирно спала, на придомовой территории начался пожар. Огонь уничтожил баню, где была кладовая с зимней одеждой для четверых ребятишек, половину гаража и колодец. Страшно подумать, чем могла закончиться эта история, если бы не 16-летний кот по кличке Тимоша, который, почуяв неладное, стал отчаянно будить своих хозяев.

Фото предоставлено Екатериной Корняковой

- Когда мама проснулась, удивилась - на улице было подозрительно светло для такого времени суток, - вспоминает Екатерина. - А когда выглянула в окно, все стало ясно - деревянная баня была вся объята огнем. Мама тут же разбудила меня, а я детей. Дочь босиком стала выносить из дома кошек, потом - младшеньких брата и сестру, я на руках вытащила из дома газовый баллон, а старший сын отогнал из гаража мотоблок. Огонь постепенно подбирался к дому, соседи стали звонить в МЧС, а я побежала в соседний дом, там живет пожарный, и он как раз собирался на службу. Пока ехали его коллеги, он расчищал им путь, чтобы они могли быстрей добраться к дому. Пожарные приехали быстро, за что я им очень благодарна, дом удалось спасти, если бы не Тимоша, даже не знаю, говорили бы мы сейчас с вами, нас до сих пор трясет.

Фото предоставлено Екатериной Корняковой

После произошедшего семья Корняковых считают Тимофея своим пушистый ангелом-хранителем. Но превосходное чутье и сообразительность не единственные навыки кота-героя.

- Сейчас он уже старенький и почти не говорит, но раньше трещал без умолку, - смеется Екатерина. - Знает слова «мама», «мясо», а других котов может прогнать протяжным «уйдиииии», но его любимое слово - «молоко». Господи, я раньше кофе себе не могла нормально сделать: налью кружку, достану из холодильника молоко и тут же на всю кухню Тимоша человеческим голосом начинает завывать: «Молоко-молоко». И пока не нальешь, не успокоится. Сейчас он уже практически не говорит, стал страшненький, лысенький и постоянно хочет есть, но он все равно наш любимец.

Екатерина многодетная мать, она одна воспитывает четверых детей, двум ее мальчикам 16 лет и 4 годика, а девочкам - 10 и 9 лет. В огне сгорели все зимние вещи ребятишек, а из-за того, что огонь уничтожил колодец, у семьи не осталось питьевой воды и им негде мыться, а скоро - зима. Женщине будет крайне сложно в одиночку восстановить разрушенное. Всем, кто хочет чем-нибудь помочь попавшей в беду семье, могут позвонить Екатерине по телефону 8-919-476-03-78.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Спасли от голодной смерти». В Перми сторожевые псы приютили и кормили в своей будке беременную кошку Маркизу

От отчаяния замерзающая кошка пришла к собакам, которые пустили ее к себе (Подробнее..)