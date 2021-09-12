Шанс на жизнь: Благотворительный фонд «Дедморозим» помог маленькому пермяку купить жизненно необходимое лекарство

На днях мальчик начал лечение в Санкт -Петербурге. Фото: Дмитрий Жебелев/Facebook

У четырехлетнего мальчугана из Перми обнаружили злокачественную опухоль нервной системы - нейробластому четвертой стадии. Вероятность выжить при таком заболевании составляет от 10 до 20 процентов. Но есть препарат, который в разы может повысить шансы на жизнь. Его и выписали врачи маленькому пермяку. Однако лекарство не было зарегистрировано в России, а его стоимость - 1,5 миллиона рублей за одну ампулу. Курс лечения - 20 ампул, то есть - 30 миллионов рублей.

У «Дедморозим» таких средств не было, а драгоценное время уходило, но сотрудники благотворительного фонда и координатор проекта «Скорая чудес» проделали огромную работу и в итоге нашли выход.

- Мы провели переговоры с вице-премьером и министрами, которые согласились с необходимостью и возможностью приобретения лекарства за счет регионального бюджета. Одновременно обратились в прокуратуру, чтобы специалисты вышли в суд. Решение судьи застраховало местных чиновников от претензий проверяющих, а ребенка – от того, что кто-то передумает. Также мы подписали обращение НКО в фонд «Круг добра» с предложением внести заболевание парня и нужное ему лекарство в перечень для закупок. Оно было принято, это позволило договариваться с региональными властями о приобретении препарата партиями, - рассказал координатор фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев.

Затем местный Минздрав, поставщик препарата и федеральный медцентр, где назначили препарат, подписали необходимые документы и на днях мальчик начал лечение в Санкт -Петербурге. Препарат закупили на два ближайших курса за счет регионального бюджета, за оставшиеся три курса заплатит федеральный фонд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Милания теперь дышит, а Вика научилась говорить слово «мама». За год пермяки пожертвовали фонду «Дедморозим» 45 миллионов рублей

Как говорят в фонде, самая большая помощь — маленькая (Подробнее..)