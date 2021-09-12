Водитель все еще в реанимации: семья пострадавшего в ДТП со «скорой» пермяка будет судиться с владельцем спецтехники

Водитель иномарки оказался зажат в салоне, его достали приехавшие на место аварии спасатели. Фото: кадр видео "Плохие новости - Пермь 18+".

Утром 6 сентября на шоссе Космонавтов произошло серьезное ДТП. Столкнулись Volkswagen Polo и автомобиль скорой помощи. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что автомобиль медиков мчится по встречной полосе, выезжает на перекресток и врезается в иномарку.

От удара "скорая" едва удержалась на колесах, а легковушку отбросило на бордюр. Иномарка получила сильные повреждения, водитель оказался зажат в салоне, его достали приехавшие на место аварии спасатели и в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Автоюрист, Председатель Союза автомобилистов Пермского края Александр Сидоров сообщил «КП», что ПДД нарушил водитель "скорой".

- Водитель скорой медицинской помощи не имел права включать проблесковый маячок и звуковой сигнал, так как он не выполнял служебное задание - объясняет Сидоров. - Бригады медиков в салоне не было, он ехал один. По правилам он мог включить спецсигнал только в том случае, если ехал на вызов или возвращался с него с пациентом в салоне.

По словам Сидорова, пострадавший 43-летний водитель иномарки находится в реанимации, у него перелом позвоночника и основания черепа. Автоюрист сообщил, что семья пострадавшего в аварии мужчины будут судиться с работодателем, которому принадлежит спецтехника.

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