Театр под открытым небом: программа фестиваля уличных театров «Флюгер»

Фото: permkrai.ru

В грядущие выходные в Перми пройдет фестиваль уличных театров «Флюгер» (0+). Мероприятие соберет 15 театральных коллективов и артистов из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга и Эстонии.

Основная задача фестиваля — познакомить зрителей с современными тенденциями в области уличного театра, а также показать наиболее яркие и профессиональные коллективы в жанре уличных искусств.

Фестиваль соберет как театральные коллективы, так и уникальных артистов. Так, на эспланаде возведут конструкцию в виде двух огромных колёс-противовесов, которые разгоняются до 40 км/час в подвешенном состоянии – «Колесо смелости». На ней трюки покажут братья Суанбековы.

События «Флюгера» растянутся на два дня. Все выступления пройдут с 12:00 до 22:00 11 и 12 сентября на городской эспланаде. Вход – бесплатный.

11 сентября, первый день фестиваля, 12:00 – 22:00

12:00 – Театрализованное шествие участников фестиваля

12:15 – Спектакль «Лунь» (театр «Вокруг», Санкт-Петербург)

12:50 – Спектакль «Сказка о капризной царевне» (театр «Карабаска», Пермь)

13:15 – Спектакль «Театр Петрушки» (Андрей Климак, Москва)

14:15 – Перформанс «Cosmo» (театр «АспектР», Санкт-Петербург)

14:15 – Спектакль «Сказка для души» (театр «Карабаска», Пермь)

14:50 – Акробатический номер «Колесо смелости» (братья Суанбековы, Москва)

15:00 – Показательное выступление (клуб чир спорта «Веска»)

15:00 – Шоу of Bastrigin brothers (театральный проект братьев Быстрыгиных «Между небом и землей», Москва)

15:05 – Спектакль «О!» (театр «Туки-Луки», Пермь)

15:55 – Спектакль «Маленькие истории» (Андрей Климак, Москва)

16:55 – Перформанс «Cosmo» (театр «АспектР», Санкт-Петербург)

16:55 – Спектакль «Сказка о капризной царевне» (театр «Карабаска», Пермь)

17:25 – Спектакль «Mechanicus» (театр «Черный квадрат», Москва)

18:20 – Спектакль «Сказка для души» (театр «Карабаска», Пермь)

18:25 – Шоу от Bastrigin brothers (театральный проект братьев Быстрыгиных «Между небом и землей», Москва)

18:50 – Спектакль «Ловцы времени» (театр «Эскизы в пространстве», Москва)

18:50 – Спектакль «Летающий цЫрк Даниила Хармса (театр «Высокие братья», Москва)

19:40 – Спектакль «Мистерия» (театр «Королевский жираф», Эстония)

20:30 – Шоу «Jorando» (театр «Rusir», Санкт-Петербург)

21:15 – Спектакль «Ловцы времени» (театр «Эскизы в пространстве», Москва)

21:45 – Фаер-шоу (театр огня «Игры пламени», Пермь)

12 сентября, второй день фестиваля (12:00 - 22:00)

12:05 – Спектакль «Лунь» (театр «Вокруг», Санкт-Петербург)

12:35 – Перформанс «Cosmo» (театр «АспектР», Санкт-Петербург)

13:10 – Спектакль «Театр Петрушки» (Андрей Климак, Москва)

13:50 – Спектакль «Летающий цЫрк Даниила Хармса (театр «Высокие братья», Москва)

14:45 – Акробатический номер «Колесо смелости» (братья Суанбековы, Москва)

14:55 – Спектакль «О2» (театр «Туки-Луки», Пермь)

15:10 – Перформанс «Cosmo» (театр «АспектР», Санкт-Петербург)

15:40 – Шоу от Bastrigin brothers (театральный проект братьев Быстрыгиных «Между небом и землей», Москва)

16:00 – Спектакль «Mechanicus» (театр «Черный квадрат», Москва)

17:05 – Акробатический номер «Колесо смелости» (братья Суанбековы, Москва)

17:15 – Спектакль «Лунь» (театр «Вокруг», Санкт-Петербург)

17:45 – Спектакль «Летающий цЫрк Даниила Хармса (театр «Высокие братья», Москва)

17:50 – Спектакль «Мистерия» (театр «Королевский жираф», Эстония)

18:40 – Спектакль «Ловцы времени» (театр «Эскизы в пространстве», Москва)

19:00 – Шоу от Bastrigin brothers (театральный проект братьев Быстрыгиных «Между небом и землей», Москва)

19:25 – Шоу «Jorando» (театр «Rusir», Санкт-Петербург)

19:45 – Спектакль «Мистерия» (театр «Королевский жираф», Эстония)

20:35 – Спектакль «Ловцы времени» (театр «Эскизы в пространстве», Москва)

21:10 – Шоу «Jorando» (театр «Rusir», Санкт-Петербург)

21:45 – Фаер-шоу (театр огня «Игры пламени», Пермь)

Более подробно о фестиваля и артистах можно узнать на официальном сайте мероприятия.