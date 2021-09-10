В Перми почтят память погибших в авиакатастрофе «Боинга-737»

Траурные мероприятия пройдут на месте авиакатастрофы. Фото: Василий Вахрин

В Перми 14 сентября почтят память погибших в авиакатастрофе пассажирского самолёта «Боинг-737».

Как рассказали в мэрии Перми, панихида начнется в 05:00. А после с 12:00 до 13:00 состоится час памяти погибших в авиакатастрофе.

Все траурные мероприятия пройдут на мемориальном комплексе на месте падения самолета в Свердловском районе. Подъезд к месту — со стороны улицы Васильева.

Напомним, страшная трагедия случилась почти 13 лет назад ранним воскресным утром, 14 сентября 2008 года. При заходе на посадку упал самолет, летевший рейсом № 821 из Москвы.

Борт не дотянул до взлетно-посадочной полосы Большого Савино 11 километров и упал прямо на железнодорожные рельсы Транссиба на границе Индустриального и Свердловского районов.

Официальной версией катастрофы является ошибка экипажа. Анализируя действия пилотов, МАК сделала вывод об отсутствии у них базовых навыков полёта на многодвигательных самолетах. Виновником трагедии признали командира борта Родиона Медведева.

21 февраля 2019 года телеканал National Geographic показал премьеру фильма-расследования о крушении «Боинга» в Перми. В фильме показаны архивные видеозаписи, приведены мнения и воспоминания работавших над расследованием специалистов. Показана видеореконструкция событий авиакатастрофы и работы следователей.

Жертвами авиакатастрофы стали 88 человек — 82 пассажира – среди которых семеро детей - и 6 членов экипажа. Никто из них не выжил.

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