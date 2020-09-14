«Время идет, но не лечит». В Перми почтили память жертв авиакатастрофы Boeing - 737

Самому маленькому пассажиру разбившегося рейса было всего 11 месяцев. Фото: Василий Вахрин

- Летите, милые, и знайте, нам очень тяжело без вас, - с этими словами родственники, собравшиеся на мемориале памяти жертвам пермской авиакатастрофы, выпустили в небо десятки разноцветных шаров со словами «любим», «помним», «вы навсегда в нашем сердце»…

Живые цветы и слезы

- Время идет, но не лечит, - говорят родные пассажиров разбившегося в Перми рейса № 821. - Каждый год сюда на мемориал нас собирается человек по 300, к каждому погибшему по пять-шесть родственников. Среди нас много пожилых людей, поэтому в этом году из-за пандемии коронавируса мы решили, что на общие траурные мероприятия собираться не будем, каждый придет вспомнить своего родственника индивидуально.

- Фото: Василий Вахрин

Панихида по погибшим прошла в 9.00 утра на Северном кладбище, а потом пермяки начали приезжать к мемориалу памяти жертв авиакатастрофы на месте падения самолета. Люди приносили с собой шары, писали на них послания и запускали в небо.

- Фото: Василий Вахрин

А букеты живых цветов оставляли либо возле стелы с выбитыми именами пассажиров злополучного рейса, либо возле стены с фотографиями, либо под деревом, которое высадили в память о своем отце, брате, жене, дочери, сыне…

- Фото: Василий Вахрин

Вот возле фотографии остановилась девушка. Она принесла букет алых роз и поставила в вазу. Потом долго стояла, смотрела, молчала. Потом поцеловала пальцы и прижала их к фото родного человека. Шел дождь. И когда она повернулась, было непонятно, то ли это дождинки были на ее лице, то ли слезы…

На 10 лет пережил сына

Напомним, 12 лет назад, 14 сентября 2008 года, в Перми случилась страшная авиакатастрофа: при заходе на посадку упал самолет, летевший рейсом № 821 из Москвы. Трагедия случилась ранним воскресным утром.

В 05.09, не дотянув 11 километров до взлетно-посадочной полосы, Boeing-737 упал на железнодорожные пути в Индустриальном районе. На борту самолета находились 88 человек — 82 пассажира – среди которых семеро детей - и 6 членов экипажа. Никто из них не выжил.

Эта трагедия затронула сотни пермских семей. У кого-то в авиакатастрофе погиб не один, а сразу несколько родственников.

- Фото: Василий Вахрин

- Я отпросился с работы, чтобы в день памяти посетить это место, - говорит пермяк Евгений Яшманов. – Я потерял в этой трагедии моего дядю, Олега Борисовича Яшманова, тетю и двух племянников. Один из них – Марк – был самым маленьким пассажиром этого рейса, ему было всего 11 месяцев. И сейчас это наша семейная традиция – посещать это место. Раньше нас всех собирал наш дедушка. Каждый год он приходил сюда с обложкой «Комсомольской правды», вышедшей на следующий день после трагедии. На фото был его любимый сын Олег. В прошлом апреле дедушки не стало, он пережил жену на девять лет, а сына на десять. Все эти годы он держался за жизнь, не смотря на то, что ему пришлось пережить эту страшную трагедию: потерю сына, потом жены. Ему было 88 лет.

Брату было всего 48

- Я потерял в этой трагедии своего брата, Рафига Абдуллаева, ему всего 48 лет было, - делится еще один пермяк. - Все детство мы с братом провели вместе, и мне до сих пор тяжело переживать все это. Я живу недалеко, и каждый месяц сюда прихожу. Раньше фото наших не вернувшихся родных располагалось на другой стороне железной дороги, а к 10-й годовщине на мемориале сделали новую стену памяти. И теперь не нужно переходить железную дорогу, чтобы увидеть их лица. Увы, под фотографией моего брата сначала написали данные чужого человека. Но после обращения в инициативную группу, а потом администрацию, нам это исправили. Боль после этого немного утихла.

- Фото: Василий Вахрин

На место трагедии мужчина пришел со своим племянником, который уже 12 лет живет без своего любимого отца.

Напомним, точку в причинах этой страшной трагедии в Перми специалисты МАК поставили через два года после авиакатастрофы. Непосредственной причиной авиационного происшествия явилась потеря экипажем пространственной ориентировки. А по результатам судебно-медицинской экспертизы, в организме командира воздушного судна 34-летнего Родиона Медведева перед смертью был установлен факт наличия этилового алкоголя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Все статьи по теме крушения Boeing-737 в Перми можно прочитать здесь.