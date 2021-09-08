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Здоровье8 сентября 2021 15:00

Анкеты для участия в конкурсе «Клиника года - 2021» в Перми

Чтобы стать участником, необходимо заполнить специальную форму
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
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Фото: Андрей КОПАЛОВ

Участие в нашем конкурсе могут принимать любые государственные и частные медучреждения Пермского края. Чтобы стать участником, необходимо заполнить специальную анкету, которую вы можете скачать в нашем сообществе ВКонтакте и выбрать любую из представленных номинаций, в которую вы хотите заявиться.

Анкета для участия муниципальных медучреждений Пермского края: https://vk.com/doc-17842188_607894438

Анкета для участия частных медучреждений Пермского края: https://vk.com/doc-17842188_610136090

Положением о конкурсе: https://vk.com/doc-17842188_607848691

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