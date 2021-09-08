Анкеты для участия в конкурсе «Клиника года - 2021» в Перми

- Фото: Андрей КОПАЛОВ

Участие в нашем конкурсе могут принимать любые государственные и частные медучреждения Пермского края. Чтобы стать участником, необходимо заполнить специальную анкету, которую вы можете скачать в нашем сообществе ВКонтакте и выбрать любую из представленных номинаций, в которую вы хотите заявиться.

Анкета для участия муниципальных медучреждений Пермского края: https://vk.com/doc-17842188_607894438

Анкета для участия частных медучреждений Пермского края: https://vk.com/doc-17842188_610136090

Положением о конкурсе: https://vk.com/doc-17842188_607848691