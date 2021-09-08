Ирина Ивенских и Раиса Кассина рассказали о том, как развивается образование в Прикамье

Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края.

Улучшение качества образования – государственный приоритет, так как развитие образования и науки напрямую связано с повышением качества жизни каждого человека. Так считает Елена Шмелева, руководитель образовательного центра «Сириус», предложившая концепцию развития человеческого потенциала. О ней она рассказала в интервью газете «Известия». Полное интервью — https://iz.ru/1215497/miroslav-goriunov/povyshenie-kachestva-zhizni-stanovitsia-novoi-natcionalnoi-ideei. Многие из этих предложений уже реализуются в Пермском крае.

Елена Шмелёва: "Улучшение качества образования – государственный приоритет".

В современном обществе особенно востребованы кадры в инженерных и когнитивных науках, медицине, молекулярных технологиях, машиностроении и многом другом. Таких специалистов начнут готовить со школьной скамьи, поэтому в регионах начнут создавать инженерные школы. «Появление таких школ позволит создать хорошо оснащенные научно-образовательные центры и лаборатории, развивать междисциплинарные проекты, внедрять новые подходы и практики. Россия славится своей инженерной школой. И очень хотелось бы, чтобы эта инициатива могла консолидировать весь инженерный корпус страны», – рассказывает Елена Шмелева.

Руководитель «Сириуса» обратила внимание на необходимость практического применения научных знаний. К преподаванию планируют привлекать специалистов индустрии, а научные исследования будут апробировать на практике.

Ирина Ивенских: «Система образования в Пермском крае активно развивается».

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае, депутат Законодательного собрания Пермского края Ирина Ивенских отмечает, что важно обеспечить равный доступ к качественному образованию для всех детей: «Система образования в Пермском крае активно развивается: строятся школы, идет закупка новейшего оборудования, обновляется материально-техническая база, открываются «Точки роста», сейчас их уже 21, а к 2024 году планируем открыть еще около 300. Очень хотелось бы, чтобы получать качественное образование высочайшего уровня могли все дети, вне зависимости от места жительства. Недавно присутствовала на открытии новой школы инженерного профиля в Березниках — очень порадовало, что в этой школе появились уникальные возможности, позволяющие развивать в каждом ребенке авторскую позицию по отношению к будущей профессиональной жизни».

Раиса Кассина: «Для поддержки и развития выпускников и молодых ученых регион использует все доступные возможности».

Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края рассказала о создании условий для подготовки высококвалифицированных кадров и их дальнейшего трудоустройства в регионе. «Для поддержки и развития выпускников и молодых ученых регион использует все возможности для создания совместных проектов с крупнейшими вузами и образовательными центрами России. Например, Пермский край подписал соглашение о создании консорциума «Индустрия роста» (Consortium «Industry of Growth»). Оно заключено между Пермским краем, МФТИ и ПГНИУ. Соглашение предполагает создание объединения образовательных и научных организаций, организаций реального и финансового секторов экономики, а также социальной сферы,» – отметила министр.

Кроме школьного и университетского образования, изменится и подготовка специалистов рабочих профессий. В современном обществе понятие «рабочая специальность» изменилась, она требует высоких компетенций и предполагает больше возможностей для профессионального роста и самореализации. Учебные программы необходимо формировать с опорой на запрос работодателей.

В Пермском крае все больше школьников поступают в техникумы и колледжи после 9 класса. «В этом году 58% ребят поступили в СПО. На это есть несколько причин. Мы увеличиваем число бюджетных мест, обновляем и развиваем инфраструктуру, ремонтируем и строим учебные корпуса, а также здания общежитий. Кроме того, закупаем современное оборудование в учреждения,» – добавила Раиса Кассина.

Прикамье входит в десятку рейтинга субъектов РФ по уровню организации школьного образования, правительство края планирует улучшать этот показатель. И новые инициативы могут способствовать повышению качества образования.