Будет ли бабье лето в Пермском крае в 2021 году: отвечают синоптики

Лето 2021 года в Пермском крае выдалось рекордно долгим и фантастически теплым Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Лето 2021 года в Пермском крае выдалось рекордно долгим: продолжительное тепло без возврата холодов началось еще в мае, а в конце августа были зафиксированы три дня с аномально высокой температурой. В итоге были побиты три суточных рекорда за всю историю наблюдений за погодой. После такого фантастического лета жители Прикамья предположили, что осень встретит нас проливными дождями и холодами, а о бабьем лете можно забыть. Какая погода будет в ближайшие дни и порадует ли своим теплом пермяков бабье лето рассказал инженер Гис-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

- Пока перспектив, что бабье лето наступит, нет. Максимум, на что можно рассчитывать - кратковременно потепление в середине месяца, - говорит Андрей Шихов. - В начале следующей недели на один день температура воздуха может подняться до +15-20 градусов, а потом снова понизиться. С другой стороны бабье лето - явление характерное для второй полвины сентября и начала октября. Поэтому холодная погода в первой половине сентября увеличивает вероятность того, что сухой и теплый период все же наступит. Если вспомнить историю наблюдений, бабье лето бывает каждый год, лишь в 10-15 процентов случаев оно не наступало, как было в 2013 году. В любом случае, говорить со стопроцентной вероятностью о наступлении бабьего лета в Прикамье будет возможно ближе к концу второй декады сентября.

По прогнозам Андрея Шихова, вся вторая неделя сентября в Пермском крае, как и во всем Уральском регионе, ожидается холодной и пасмурной с избытком осадков. Температура воздуха будет стабильно на 2-5 градусов ниже нормы. В итоге, дневная температура воздуха в Перми и Пермском крае на этой неделе ни разу не достигнет отметки +15 градусов. Количество осадков за неделю ожидается в полтора раза больше нормы.

- В среду 8 сентября начнет сказываться влияние частного циклона с Архангельской области. При прохождении теплого фронта ожидаются дожди, более сильные по северу края. Дневная температура воздуха не изменится и составит +7…+12 градусов, но в ночные часы потеплеет (в ночь на четверг +6…+9). В четверг днем ожидаются дожди по всей территории края, по востоку может выпасть 15 миллиметров осадков и более. Дневная температура повысится на 1-2 градуса. Усилится юго-западный ветер с порывами до 10-12 м/с, - сообщил специалист.

10-12 сентября начнется вторжение более холодного воздуха, а с ним и небольшое похолодание, которое будет сопровождаться кратковременными ливневыми дождями и северо-западным ветром с порывами до 12-14 м/с. Предварительно, пик похолодания придется на 11 сентября с ночной температурой +2…+7 градусов и дневной +6…+11 градусов.