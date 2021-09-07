Пермь посетил лидер Компартии Коммунисты России Максим Сурайкин

По словам Максима Сурайкина, одним из базисов программы партии является возрождение социализма Фото: архив "КП"

В минувшие выходные в Перми состоялась пресс-конференция лидера Компартии Коммунисты России Максима Сурайкина и руководителя пермских коммунистов КПКР Дмитрия Каргапольцева. Спикеры рассказали журналистам о том, в чем разница между КПКР и КПРФ, и представили предвыборную программу партии.

- Максим Александрович, Коммунисты России - за возврат в СССР? А в какой форме?

- Да, действительно, одним из базисов нашей программы является возрождение социализма. К сожалению, 30 лет назад разрушение единой страны привело к полному падению экономики, уровня жизни, гибели нескольких миллионов людей. Прямо сейчас мы можем взять все лучшее из того, что было в СССР, и реализовать это в настоящем. И только при социализме возможно будущее, где все будут жить в достатке. Все лучшее из СССР мы можем воплотить в реальность уже сегодня.

- А что именно?

- Например, хорошее и бесплатное здравоохранение. В современных реалиях, если человек серьезно заболевает – надо идти в платные клиники, где за все надо платить. Все говорят об оптимизации здравоохранения, но то, что происходит, – нельзя назвать иначе как ликвидация системы. Больницы закрываются, врачи остаются без работы. В СССР даже в тяжелые годы Великой Отечественной войны строились больницы. А капитализм уничтожает здравоохранение.

95 процентов собственности в нашей стране принадлежит 2-3 процентам людей. Поэтому одним из главных пунктов нашей программы является национализация крупных предприятий. Сейчас доходы предприятий просто вывозятся олигархами из страны. Так быть не должно. Это те триллионы, которые шли в СССР как раз на образование и здравоохранение. Помимо этого, национализировать надо и все банки.

Что нам надо, чтобы по-человечески жить? Хорошая медицина и собственное жилье. В СССР только в эпоху Брежнева бесплатные квартиры получили 180 миллионов человек.

- Есть ли примеры успешного социализма в современном мире?

- Мы считаем, что вполне реально вернуться к социалистической системе, используя опыт Китая. Сейчас Китай - ведущая экономика мира. И уровень жизни там при социалистической системе неуклонно растет.

- В чем вы чувствуете себя правопреемниками КПСС?

- В нашем уставе и программе написано, что мы идейные правопреемники Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Мы наследники этих людей, и мы за это боремся.

- Чем Коммунисты России отличаются от другой похожей партии - КПРФ?

- Руководящий состав братской КПРФ уже, к сожалению, стали коммерсантами и не являются по своей сути коммунистами. В рядах нашей партии остались настоящие живые коммунисты, которые верят в наши идеи и будут за это бороться.

- Какой период СССР вы считаете лучшим в истории государства?

- Сталинское время. Когда Иосиф Сталин стал руководителем государства, он поднял его со дна после революций и гражданской войны. Только за 10 лет было построено 10 тыс. заводов. За две первые пятилетки страна превратилась в индустриальную страну. После смерти Сталина экономика по инерции прожила ещё 40 лет. Но были и те, кому было выгодно эту систему разрушать.

Сейчас, к сожалению, идет обратный процесс – экономика гибнет. Наша цель – вернуться к социализму и выгнать олигархов из страны.

- Отношение к Сталину сейчас неоднозначно, - добавил лидер пермских коммунистов Дмитрий Каргапольцев. – Но есть еще один показатель его успешности – рост населения. Оно выросло на 50 миллионов человек. Жизнь была тяжелее, но была уверенность в завтрашнем дне. У Сталина не было корысти. Он хотел сделать общество лучше, чтоб оно было цивилизованнее. Чтобы личное не преобладало над общим.

- Россия готова вернуться к социализму прямо сейчас?

- Сейчас у страны есть все, чтобы вернуться к социализму, строить новое жилье, расширять больницы, возродить советское образование. Образование в стране стало недоступнее – не все рядовые семьи могут его оплачивать. У нас мало бюджетных мест и значительная часть студентов вынуждена учиться платно. Как мы будем получать специалистов, если люди не могут учиться? Самое обидное, что на это все есть деньги, но они уходят из страны. На это покупаются замки, виллы, яхты.

Да, у советского уклада жизни были минусы. Но лично я сам предпочту три часа стоять за сапогами в очереди, но чтобы у меня была бесплатная квартира и бесплатное здравоохранение.

При любом внезапном кризисе капиталисты всегда отыграются на простых людях. Мы обещаем вам бороться за права наших граждан. Наш номер - №10 в избирательном бюллетене. И №2 в краевом. Мы глубоко убеждены, что есть одна главная коммунистическая партия России – и это мы.

Видео пресс-конференции можно посмотреть по ссылке.

* Оплачено из средств Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.