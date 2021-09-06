Баржа утащила за сотню километров: в Пермском крае нашли лодку трагически погибших подростков

Тело девушки вынесло на берег, юношу извлекли со дна водолазы

В селе Беляевка Оханского района Пермского края нашли лодку, на которой пропали двое подростков из Татарстана. Лодку обнаружили под кормовой частью двух сцепленных барж. Силовики опросили экипаж судна, ведется следствие.

История с исчезновением двух подростков из Татарстана, к сожалению, закончилась трагедией. 21 августа 16-летняя Виктория вместе со своим молодым человеком – 17-летним Кириллом Годковым - и друзьями на резиновой моторной лодке «Лоцман М-330» выехали на пикник на один из островов под Елабугой.

По данным «КП -Казань», после отдыха на реке, Кирилл развез по домам ребят, а после повез и свою Вику, но домой пара не вернулась. На следующее утро начались масштабные поиски. Молодых людей искали штатные и внештатные инспекторы ГИМС, спасатели-кинологи, полицейские, волонтеры - порядка 70 человек, а также 18 плавсредств, аварийно-спасательный автомобиль и квадроцикл. Утром 25 августа, около села Танайка Елабужского района на берегу Камы волонтеры нашли тело Виктории, а днем - тело Кирилла.

Кирилл и Виктория. Фото: соцсети

- Тело девушки вынесло на берег, юношу извлекли со дна водолазы. Видимых следов насильственной смерти не обнаружено, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Что произошло в ту роковую ночь, доподлинно неизвестно. Точно ясно, что лодка, в которой находились молодые люди, зацепилась за баржу. Судно протащило ее за собой несколько сотен километров. Но была ли молодая пара в лодке в момент столкновения с грузовым судном, неизвестно. Возможно, молодые люди выпали из лодки до столкновения. Очевидцы, которые были у реки, утверждают, что слышали крики о помощи.

Фото: МЧС Татарстана

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

- Речь идет о нарушении правил безопасности как с одной, так и с другой стороны. По результатам проверки будет дана оценка всем лицам, участвовавшим в происшествии, - сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте.

Спустя сутки после нахождения тел родные и близкие простились с погибшими. Влюбленных похоронили рядом друг с другом - на одном кладбище. Соболезнования в связи с ужасной трагедией в своем Инстаграм выразил и глава Елабуги Рустем Нуриев.

- Глубокие соболезнования семьям погибших детей, Кирилла и Виктории. Ни с чем не сравнима горечь родителей, потерявших детей. Скорбим вместе с вами, - написал Рустем Нуриев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трое вахтовиков из Пермского края погибли на Ямале

Внутри резервуара, где находлись рабочие, произошел взрыв (Подробнее...)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трое вахтовиков из Пермского края погибли на Ямале

Внутри резервуара, где находлись рабочие, произошел взрыв (Подробнее...)