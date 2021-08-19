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Происшествия19 августа 2021 13:50

Трое вахтовиков из Пермского края погибли на Ямале

Внутри резервуара, где находлись рабочие, произошел взрыв
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
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Следственный комитет возбудил уголовное дело. Фото: СКР Ямала

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Фото: СКР Ямала

На Ямале погибли трое вахтовиков из Пермского края. Об этом сообщает СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Во вторник, 17 августа, около 11:30 бригада рабочих выполяняла ремонтные работы на объекте НПС «Яргео», который расположен в городе Надым Ямало-Ненецкого автономного округа. В какой-то момент произошел взрыв газа внутри резервуара. В результате пострадали 5 человек. Трое жителей Пермского края от полученных травм скончались на следующий день в больнице.

На месте пожарные обнаружили, что огонь повредил резервуар на площади 150 кв. м. Фото: МЧС Ямала

На месте пожарные обнаружили, что огонь повредил резервуар на площади 150 кв. м. Фото: МЧС Ямала

Следственным отделом города Надым возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". По данным следствия, взрыв произошел в результате нарушений правил безопасности.

ЧППроисшествия: ЧП