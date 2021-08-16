Эпидемиологи рассказали, когда жители Пермского края смогут достичь коллективного иммунитета

Сейчас в Пермском крае делают прививки по 11 тысяч человек в день Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рост заболеваемости COVID-19 возложил на плечи медиков две непростые задачи: вылечить тех, кто подхватил инфекцию, и вакцинировать людей, которые еще не столкнулись с вирусом. Это нужно, чтобы сформировать коллективный иммунитет.

Первоначально перед медиками ставилась задача - привить 1,2 миллиона человек к сентябрю. Чтобы достичь этого, нужно ежедневно вакцинировать по 30 с лишним тысяч человек. Сейчас в Пермском крае делают прививки по 11 тысяч человек в день. И такими темпами коллективного иммунитета жители региона смогут достичь лишь к ноябрю.

Тем временем заболеваемость продолжает бить рекорды: ежедневнокоронавирусвыявляют почти у 470 человек.

- Человеческий ресурс в здравоохранении, увы, не бесконечен и уже выбран практически весь резерв, - рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм. - Помимо того, что нам пришлосьсократить оказание плановой помощи, в вакцинации начинаем задействовать ординаторов Пермского медуниверситета. Речь идет и о том, чтобы усилить ресурс здравоохранения педиатрами и стоматологами. Такое перераспределение кадров происходит на протяжении всей пандемии. Это не проводится бездумно, часть специалистов остается и продолжает оказывать экстренную и плановую помощь.

По последней статистике, первым компонентом вакцины привиты почти 600 тысяч жителей края. 456,2 тысячи из нихполностью завершили курс иммунизации.

- Но так как вакцинация начата давно, возникает еще одна проблема: люди, которые вакцинировались в самом начале, начинают терять свой иммунитет, - объясняет эпидемиолог. - И через 6-12 месяцев им нужно проводить ревакцинацию. А с началом нового учебного года начнется перемешивание коллективов, и эпидемиологическая ситуацияоднозначно ухудшится. Насколько большим будет подъем заболеваемости, пока никто сказать не может. Многое будет зависеть от количества привитых, и от того, как каждый из нас будет беречь себя: носить маски, соблюдать дистанцию и избегать мест массового скопления людей.

Остановит ли заболеваемость закрытие ТЦ?

Вторую неделю бизнес крупных торгово-развлекательных центров живет без работы в выходные. И эта ситуация не лучшим образом может сказаться на заболеваемостиCOVID-19.

- В выходные зашла с дочкой в детский магазин у дома и ушла оттуда вся вымотанная, - говорит пермячка Наталья Петрова. - Мне нужно было купить ребенку одежду для детского сада, но здесь творился какой-то кошмар: перед 1 сентябряродители кинулись покупать своим детишкам-школьникам канцтовары, форму, обувь. Ив магазине было просто не протолкнуться. Продавцы раскладывали товар, который коробками привезли из закрытых ТЦ, на кассах выстроились огромные очереди, ведь кассиру нужно было отбить каждый карандаш и каждую ручку, и мы стояли на кассе полчаса, не меньше.

После такогокорвалольного шопинга все больше пермяков начинает уходить в онлайн-магазины. Как это скажется на бизнесе?

- Бизнесу тяжело, ведь на уик-энды приходится основная часть недельной выручки, и закрытие торговых центров сильно ударит по тем компаниям, которые еще не успели выбраться из предыдущего локдауна, - уверенэкономист Дмитрий Клещев. - Это особенно сложно для небольших компаний. Ведь помимо потери выручки компаниям-арендаторам все же придется нести и часть затрат на аренду. И это очередной кирпичик в сторону развития онлайн торговли и снижения роли крупных торгово-развлекательных центров. Не скрою, последний год закалил их. И те, кто выжил, постарается дотянуть до новогодних праздников, если сильных ужесточений больше не будет. Но если коронавирус продолжит активно распространяться, остается риск сокращений в бизнесе.