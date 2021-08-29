Главное – результат: «Амкар» минимально обыграл ижевский «Зенит»

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

Пермский «Амкар» одержал выездную победу над аутсайдером группы «4» второго дивизиона ФНЛ – ФК «Зенит-Ижевск». Игра состоялась вечером 29 августа в столице Удмуртии и завершилась со счетом 1:0 в пользу «красно-черных».

В стартовом составе Рустем Хузин выставил атакующий треугольник. В опорной зоне сольно разместился Михаил Горелишвили. На правом фланге впервые в основном составе вышел Владислав Шпитальный. А на левом – Иван Маркелов. Тройку в атаке на острие атаки образовали Александр Голубцов, Евгений Чабанов и Евгений Тюкалов.

Гости начали доминировать с первых минут и долго гола ждать не пришлось. Свои плоды дала связка на левом фланге. Константин Морозов не без помощи рикошета длинной передачей вывел опытного Ивана Маркелова 1 на 1 с вратарем. Тот был хладнокровен и точен и забил свой первый в карьере гол за «Амкар». Больше первая половина игры не порадовала сотню пермских болельщиков, которые в этот воскресный день отправились на выезд в соседний регион.

Второй тайм начался спокойно, с небольшим преимуществом «Амкара» - гости регулярно били издалека и не точно. «Зенит» тоже периодически пытался атаковать, напоминая, кто в доме хозяин. Но зачастую у наших оппонентов просто не доходило до удара или атаку прерывала оборона пермяков. В основном игра шла в центре поля и состояла из обилия фолов: к концу игры команды набрали по 9 желтых карточек.

На 70-й минуте полузащитник «Зенита» Тимур Фаррахов заработал вторую желтую карточку, грубо сфолив в центре поля. После этого на ворота хозяев посыпался шквал атак и ударов от пермяков. Близки к голу были и вышедшие на замену Павел Соломатин и Даур Квеквескири – спасал 22-летний голкипер хозяев Евгений Арчибасов, который провел отличный матч. Не использовал момент и Евгений Тюкалов, пробив выше ворот из выгодной позиции.

К финальному свистку счет так и остался прежним – 1:0. А это значило одно – «Амкар» одерживает четвертую победу в чемпионате и набирает ценные 3 очка.

Пермский клуб временно забрался на 2 место турнирной таблицы группы «4». Теперь в активе подопечных Рустема Хузина 14 очков, 4 победы, 2 ничьих и 1 поражение. Плотность на вершине турнирной таблицы высока и идущие за «Амкаром» вслед «Волга», «Динамо» и «Тюмень» имеют по одной игре в запасе. Отставание от «Челябинска», который вообще сыграл пока лишь пять матчей - 1 очко. Очевидно одно: делать пермякам турнирные выводы и прогнозы пока рано и важно стараться просто выжимать максимум из каждого матча.

Напомним, стартовал «Амкар» в сезоне с двух побед в Сибири – над барнаульским «Динамо» (1:0) и омским «Иртышом» (2:1). Позже дважды сыграл вничью с прямыми конкурентами – «Тюменью» (1:1) и ульяновской «Волгой» (0:0). Пятый тур ознаменовался домашним разгромом «Лады-Тольятти» - 6:0. Но через неделю наша команда проиграла «Челябинску» - 0:1.

А ижевский «Зенит» терпит седьмое подряд поражение в лиге и продолжает занимать последнее, 15 место чемпионата с нулем набранных очков.

Следующий матч «Амкар-Пермь» также проведет на выезде. На этот раз соперником «красно-черных» станет «Торпедо» из Миасса. Игра состоится ровно через неделю - 5 сентября (0+).

Дома пермяки сыграют в четверг, 16 сентября. В этот день на стадионе «Звезда» «красно-черные» примут «Новосибирск» (0+).

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