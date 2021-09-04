Вызов с Южного Урала: «Амкар» отправился в Миасс

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

ФК «Амкар-Пермь» отправился на очередную игру в рамках ФНЛ-2. В Миассе пермяки встретятся с местным «Торпедо». Матч состоится уже завтра, 5 сентября на местном стадионе «Труд» и начнется в 16:30.

Наш завтрашний соперник располагается в конце турнирной таблицы и занимает 12-е место. У «автозаводцев» 1 победа, 1 ничья и 4 поражения за 6 сыгранных в лиге матчей. Единственная победа и вовсе была технической – над туймазинским «Спартаком» (3:0). Ранее завтрашние оппоненты «Амкара» проиграли «Оренбургу-2» (1:2), ульяновской «Волге» (0:1), пермской «Звезде» (0:1) и сыграли вничью с «Новосибирском» (1:1).

А последний матч на данный момент «Торпедо» проиграло в гостях у «Тюмени» с кошмарным счетом 1:8.

«Амкар» в прошлом туре одержал закономерную победу над «Зенитом-Ижевск» (1:0) и идет на 2-м месте турнирной таблицы с 14 очками. Пермяки отстают на 4 очка от «Челябинска», который идет на 1-й строчке и вообще не теряет очков – у южноуральцев 18 баллов.

Плотность наверху турнирной таблицы высока и все может измениться в любой момент. 14 очков, но игру в запасе имеет ульяновская «Волга». 13 очков и также игра в запасе – у «Тюмени» с 4 места.

Напомним, что до матча в Ижевске «Амкар» потерпел первое поражение в чемпионате - команда проиграла лидеру – «Челябинску» (0:1).

Отметим, что пермяки – фавориты у букмекеров на завтрашнюю игру. Так, на победу гостей дается коэффициент 1,93. На победу хозяев – 3,30. На ничью дается коэффициент в 3,6.

В прямом эфире за матчем можно понаблюдать здесь.

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