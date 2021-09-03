На "Первом канале" в субботу покажут победное выступление сборной КВН Пермского края

Выступает сборная команда КВН Пермского края. Фото: kvn.ru

В эту субботу, 4 сентября, в 17:30 по местному времени на "Первом канале" можно будет посмотреть победное выступление сборной КВН Пермского края – на центральном ТВ покажут в записи музыкальный фестиваль КВН «Голосящий КиВиН 2021», который состоялся 17 июня 2021 года в Светлогорске.

Этим летом сборная КВН Пермского края завоевала главный приз «Голосящего КиВиНа 2021». Веселые и находчивые пермяки обошли 16 команд, которые боролись в калининградском Светлогорске за большого КиВиНа.

Ключевым номером выступления на этом конкурсе является музыкальное исполнение. Успех пермским кавээнщикам принесла музыкальная пародия на мотив песни Полины Гагариной «Миллион голосов».

Перед тем, как исполнить «песню всех отдыхающих», пермские кавээнщики разыграли веселую сценку. ИгорьСаныч удивился тому, сколько народу сидит в зале. Он намекнул, что он в отпуске и лучше бы это время провести на море.

- Молодежь, пошли за мной! – обратился он к зрителям.

Прикамских кавээнщиков с большим успехом поздравил на своей странице в Instagram губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

- Только что в Светлогорске разыграли призы музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН 2021». Главный приз, Большой КиВиН в Золотом, получила Сборная Пермского края! Поздравляем! Молодцы! – не смог он скрыть эмоций после победы пермской команды.

Представительство на музыкальном фестивале КВН в этом году было серьезным. За «КиВиНов» разного цвета боролись 16 команд «планеты КВН». Причем, строгое жюри в составе Аллы Михеевой, Александра Панайотова, Сергея Светлакова, Натальи Ищенко и Евгения Гришковца на старте сняло с просмотра 6 команд из 22. Однако пермских кавээнщиков это не смутило.

Список призеров фестиваля, который возглавляют пермяки, выглядит так:

- Большой КиВиН в Золотом — Сборная Пермского края;

- Большой КиВиН в Светлом — «Неудержимый Джо»;

- Большой КиВиН в Темном — «Северяне»;

- Малый КиВиН в Золотом — «Росы»;

- Малый КиВиН в Светлом — «Армянская сборная»;

- Малый КиВиН в Темном — «Красный Лис»;

- Президентский КиВиН — «Неудержимый Джо».

Выступления команд в Янтарь-холле в Светлогорске, в том числе и пермской, как и обещали, теперь покажут по телевидению.

Этим летом прикамская команда кавээнщиков уверенно преодолела четвертьфинал и осенью поборется в полуфинале КВН.

Недавно представители прикамской сборной КВН рассказывали о пермском юморе в эфире Радио «Комсомольская правда» (96.6 FM). Послушать и посмотреть разговор можно здесь.

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