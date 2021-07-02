Победное выступление команды КВН «Сборная Пермского края» в 1/4 покажут на следующей неделе

Команда КВН Пермского края. Фото: группа ВКонтакте команды.

Ребята из команды КВН «Сборная Пермского края» успешно прошли этап 1/4, заняв уверенное первое место. Выступление команды можно будет увидеть 9 июля в 21.30 на Первом канале, сразу после программы «Время». Уже этой осенью команда отправится на полуфинал КВН, а сейчас полным ходом идет подготовка к нему.

Кстати, на днях о пермском юморе и командной игре на радио "Комсомольская правда" 96.6 FM, поговорили с представителями сборной Прикамья Аланом Дзигоевым в программе «Пермь первая». Эфир можно посмотреть и послушать здесь.