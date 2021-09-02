«Ну просто цирковая артистка!» В Пермском крае сорока подружилась с рабочими и «помогала» им строить дом

Забавное видео с пернатой гостьей на строительной площадке уже успели посмотреть более 70 тысяч пользователей. Фото: cкриншот видео

«Надо кашу варить, деток кормить, а она шурупы таскает», «Ну просто цирковая артистка! Чудо в перьях», «Птица, наверно, с соседней стройки, там саморезов не хватало, вот ее и отправили на промысел», «В прошлой жизни сорока была столяром или плотником, вот и помогает теперь», - комментируют пользователи забавное видео, которое появилось в пермских соцсетях.

Кадры были сняты на строительстве деревянного дома. Рабочие уже поставили коробку и начали обустраивать крышу, как на стройплощадке объявилась пернатая гостья. Она подружилась со строителями, начала ходить за ними по пятам и таскать гвозди и шурупы.

Больше всех сороке понравился рабочий по имени Саня, в итоге мужчина исполнил в этом забавном ролике роль второго плана. А его новая пернатая подруга с удовольствием стала «первой скрипкой» и не только таскала все яркое и блестящее, но и принимала от Сани угощение.

Фото: cкриншот видео

- Смотри, какая любопытная, - удивляется мужчина, когда ворона стащила из коробки саморез. – Тебе надо его? На, бери, пожалуйста! Хочешь – гвоздь возьми, хочешь – саморез. А давай я тебя угощу?

И сорока с удовольствием клюет предложенную булку, но затем недовольно ворчит, когда Саня не дает ей кусок полностью.

- Да на, забирай, пожалуйста, - предлагает он. И птица хватает огромный кусок и исчезает, а через минуту она уже снова на коньке строящегося дома.

Вскоре строители придумали и сняли эксперимент: они предложили птице сделать выбор между гвоздем и кусочком сахара. И черно-белая воровка выбрала угощение.

- Это просто без слов, - пожимает плечами на видео Саня. – Я кручу шуруповертом, а она забирает у меня саморезы. Отдай!

Но птица с гвоздем в клюве отскочила по коньковому прогону на такое расстояние, что до нее не дотянуться. А потом улетела и через минуту снова тут. Ни визжание пилы, ни стук молотка ее не пугает.

Фото: cкриншот видео

- Ничего себе помощница, наверное, засланный казачок с другой стройки, -смеются мужики. - Куда тебе столько саморезов? Ты там, что, гнездо себе строишь?

Скоро птица осмелела настолько, что стала садиться Сане на руки и на голову, а потом начала охотиться за желтым простым карандашом, который строитель держал за ухом.

- Отдай! Мне нужно начертить, тут у меня стропила будут, - и пока Саня чертил на доске, гостья исхитрилась схватить карандаш лапой. – Мужики, она мне тут сама все рисует. Вот так и работаем.

- Этот фильм мы назовем «Саня и сорока», - смеется оператор за кадром. - Только непонятно, кто кого здесь учит.

Забавное видео с пернатой гостьей на строительной площадке уже успели посмотреть более 70 тысяч пользователей.

ЧИАТЙТЕ ТАКЖЕ

Знает буквы и показывает, как рычит машинка: страница ворона Гоши в Тик-Токе набрала миллион подписчиков

Птенца в лесу подобрал парень из Пермского края и сделал его звездой соцсетей (Подробнее...)