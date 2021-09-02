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Здоровье2 сентября 2021 15:15

«Осенний грипп в первую очередь будет бить по детям». Главный эпидемиолог Пермского края - о вакцинации против опасного заболевания

В регион уже поступило 459 тысяч доз четырехкомпонентной отечественной вакцины от гриппа «УльтриксКвадри»
Алена ОВЧИННИКОВА
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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Пермского края Вадислав Семериков

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Пермского края Вадислав Семериков

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пандемию коронавируса нельзя забывать еще об одном опасном заболевании, которое скоро постучится в наши двери. Это грипп. В этом году Институт гриппа прогнозирует, что в России будут циркулировать вирусы штамма В, который приходит к нам с периодичностью раз в два-три года.

У этого типа гриппа более тяжелая клиническая картина, есть риск развития пневмонии. Еще одна из особенностей гриппа В - избирательная способность поражать детей. Поэтому перед началом эпидемии особенно важно защитить их.

- Прошедшей зимой сложилась достаточно аномальная ситуация, - объяснил в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) главный внештатный эпидемиолог Минздрава Пермского края Вадислав Семериков. - Ранее в феврале-марте у нас всегда регистрировалась эпидемия гриппа, а в текущем году было лишь два подтвержденных случая. Это означает, что нарастает количество людей, восприимчивых к этой инфекции. Если отказаться от вакцинации,то можно получить серьезную пандемию гриппа уже в декабре. Вдобавок после зимних каникул у нас вновь начинается формирование коллективов, и ожидается эпидемический подъем по заболеванию, который обычно длится восемь недель.

Какую прививку ставить первой?

Если человек еще не привит от коронавирусной инфекции, то в первую очередь ему нужно сделать прививку от COVID-19, а ровно через 30 дней - иммунизироваться против гриппа. Взрослые должны успеть сделать все прививки до 1 ноября, ведь сезонный подъем заболеваемости респираторных инфекций начинается с 14 ноября, а организму еще нужны две недели для формирования иммунитета.

Количество вакцинированных от коронавируса жителей Пермского края начинает радовать эпидемиологов: первую прививку получили уже 55 процентов населения.

- А это значит, что заболеваемость COVID-19 будет снижаться, и можно с осторожностью говорить, что инфекцией мы можем управлять, - говорит Вадислав Семериков. - Доказано, что те вакцины, которыми сегодня прививают от коронавируса, эффективны против завозных штаммов коронавируса, в том числе дельта-варианта, который сейчас преимущественно циркулирует. А профилактическую эффект от вакцинации мы сможем увидеть, когда ей будет охвачено 80 процентов населения региона.

В крае сейчас достаточное количество вакцины для тех, кто готов сделать первичную вакцинацию, и для тех, кто переболел или вакцинировался более шести месяцев назад. Для ревакцинации используется вакцина Спутник Лайт. Она однократная, усиливает эффект первой вакцинации и поднимает уровень защиты на более высокую планку.

- Для первой вакцинации лицам старше 60 лет показано использование вакцины Спутник V, - напоминает эпидемиолог. - В этом возрасте иммунная система человека ослаблена и уже спит. А Спутник V активизирует ее и формирует иммунитет, как у молодых. Это позволяет защитить пожилых людей от коварной инфекции, ведь коронавирус для лиц 60+ опасен тем, что у человека начинается обострение соматических заболеваний. Отмечу, что если после первой прививки человек заболел, то вторую профилактическую иммунизацию можно проводить после полного выздоровления. Интервал между первым и вторым компонентом допускается до 90 дней.

Почему для защиты нужны именно обе прививки – и от коронавируса, и от гриппа? Это необходимо, чтобы предупредить сочетание обеих инфекций. В ситуации, когда грипп накладывается на коронавирусную инфекцию, заболевание будет проходит более тяжело, вплоть до летальных исходов.

Детей от коронавируса в России не вакцинируют, поэтому им нужно поставить только прививку от гриппа, ведь 1 сентября они пришли в коллектив, и должны быть защищены от инфекции. К тому же если будут привиты наши дети, то и у взрослых риск заражения будет сокращаться.

Какой вакциной будут прививать?

В Пермский край уже поступило 459 тысяч доз четырехкомпонентной отечественной вакцины от гриппа «УльтриксКвадри». Она защищает человека от двух вариантов вируса А и от двух вариантов вируса типа В.

Первым делом вакцинацию проведут в школах. Исключение пока составят только первоклассники, у которых в течение месяца будет длиться адаптационный период. Традиционно, чтобы ребенка вакцинировали от гриппа, родителям нужно подписать информированное согласие на иммунизацию.

Неорганизованных детей, начиная с 6-месячного возраста до трех лет, приглашают на вакцинацию от гриппа в детскую поликлинику.

Взрослым будет предложена эта же вакцина«УльтриксКвадри», возрастной коридор которой к этому сезону был расширен от 6 месяцев до 60 лет.

Кстати, сегодня в России разрабатывается комбинированная вакцина, которая будет одновременно защищать и от гриппозной, и от коронавирусной инфекции.Эпидемиологи не исключают, что в следующем году население будут вакцинировать именно ей.

Достаточно ли медиков для проведения двух вакцинаций?

Официальная прививочная кампания от гриппа стартовала в Пермском крае 1 сентября.

-Вакцинация от гриппа – это наша приоритетная задача. Все понимают, что если мы сейчас этого не сделаем, то увеличим себе нагрузку в условиях эпидемического подъема, - говорит Вадислав Васильевич. - Чтобы выстоять и смягчить ситуацию, нужно вакцинироваться. Планы по вакцинации от гриппа у пермских медиков в этом году очень амбициозные: планируется привить 60 процентов жителей региона.

Детские организации уже начали получать вакцину. На этой неделе она поступит в поликлиники взрослых. Также планируется развернуть те мобильные пункты, которые работали на вакцинацию от коронавируса. Информация о графике их работы появятся в ближайшее время на сайте Министерства здравоохранения. И именно за счет работы мобильных пунктов планируется провакцинировать от гриппа основное количество жителей региона.

- Также мы ждем приглашений от руководителей промышленных предприятий, где количество сотрудников превышает 60 человек, - пояснил эпидемиолог. -Режим хранения вакцины от гриппа составляет +2…+ 8 градусов, следовательно прививочная бригада может выехать на предприятие, имея обычный холодильник. За один день такая бригада может вакцинировать 280 - 300 человек.

Кому нужно привиться обязательно?

Вакциной «УльтриксКвадри» не вакцинируют только беременных женщин. Им показана вакцина «Совигрипп». Ежегодно в Пермском крае прививают около семи тысяч будущих мам, а это значит, что у детей раннего возраста, появившихся на свет осенью-зимой, будет сформирован иммунитет от гриппа.

Также в первую очередь должны быть вакцинированы люди, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Вакцинация против гриппа таким пациентам даже включена в стандарт оказания медицинской помощи.

К слову, из-за пандемии COVID-19 оказание плановой медицинской помощи было приостановлено, и попасть на прием к своему участковому врачу сейчас невозможно. Но для осмотра всех желающих привиться от гриппа в поликлиниках будут выделены специальные врачи. Чтобы попасть к ним на прием, нужно обратиться к администратору поликлиники.

- Если мы сделаем этот профилактический шаг, то защитим наш регион, трудовые коллективы и свою семью от распространения не только коронавирусной инфекции, но и гриппа, - призывает Вадислав Семериков.

КСТАТИ

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Если в классе, параллели или школе из-за заболевания ОРВИ отсутствует 25 процентов детей, то класс, параллель или школа уходят на удаленное обучение.

- При симптомах инфекционного заболевания разрешается на три дня оставить ребенка дома, получать справку о состоянии его здоровья в поликлинике не нужно, - объявила во время прямого эфира в Instagram министр образования Пермского края Раиса Кассина. - Если недомогание ребенка длится дольше, то разрешить ему посещать детское учреждение после выздоровления должен врач.

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