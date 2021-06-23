Дома ее ждут двое детей: для поисков пропавшей в Пермском крае женщины нужны волонтеры

Фото: "Регион59"

В Пермском крае идут поиски пропавшей 18 июня Надежды Викторовны Виноградовой.

34-летняя женщина ушла из дома по улице Островского, 2 в городе Александровске и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Пропавшую женщину дома ждут двое несовершеннолетних детей.

В первые дни родные искали ее самостоятельно. Телефон женщины был включен, но на звонки никто не отвечал. Затем родственники написали заявление в полицию и обратились к волонтерам.

Двое суток ориентировку с фотографией пропавшей женщины размещали в соцсетях, а 24 июня на ее поиски выйдут волонтеры.

- Время и дата сбора: 24 июля в 9.00 по адресу: г.Александровск, ул. Интернациональная, д 6, отделение полиции, - сообщили на своей странице ВК волонтеры Поискового отряда «Регион59-поиск пропавших» Пермь». - Одеваться по погоде, поиски, возможно, будут идти в лесополосе. На себе - светоотражающий жилет или яркая деталь на одежде, фонари, полностью заряженный телефон, пауэр банк. Обязательно маски, перчатки. С собой: вода питьевая, чай, кофе, перекус.

Приметы пропавшей: рост 159-163 см, среднего телосложения, зелено-голубые глаза, темно-русые вьющиеся волосы длиной ниже плеч. На правой щеке – родинка. Была одета в желтый костюм, белую обувь. С собой - желтая сумка.

Координаторы поиска: 8 999-363-67- 74 Александр Николаевич.