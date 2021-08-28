Александр и Сергей Легостаевы. Фото: семейный архив.

В Токио продолжаются Паралимпийские Игры. В составе сборной России шесть спортсменов из Пермского края. Совсем скоро наши ребята поборются за медали в разных дисциплинах. Когда болеть за наших? Публикуем расписание выступлений спортсменов.

Федор Рудаков, мастер спорта международного класса по легкой атлетике спорта слепых: 29-31 августа, 1500 метров.

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Наталья Овчинникова, мастер спорта международного класса по дзюдо спорт слепых: 28 августа, женщины до 57 кг.

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Александр Легостаев, заслуженный мастер спорта по бочча спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата: 28 августа - 1 сентября, личные соревнования.

Евгений Торсунов, заслуженный мастер спорта по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата: 30 августа, прыжки в длину, 3 - 4 сентября, 100 метров.

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Галина Липатникова, мастер спорта международного класса по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата: 1 сентября, толкание ядра.

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Надежда Буракова, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике спорта слепых: 3 сентября, толкание ядра.