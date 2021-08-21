Проиграна битва, но не война: «Амкар» дома уступил «Челябинску»

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

ФК «Амкар-Пермь» потерпел первое поражение в новой истории. Со счетом 0:1 «красно-черные» дома уступили гостям из Южного Урала – ФК «Челябинск». Матч состоялся вечером 21 августа на стадионе «Звезда». Единственный гол встречи на 83-й минуте забил форвард гостей Максим Руднев.

Команды не стали ждать и бодро и активно начали встречу. «Амкару» даже удалось открыть счет. Правда, Павел Соломатин забил из офсайда. В ответ гости провели несколько опасных моментов, один из которых закончился спасением ворот в исполнении Никиты Решетняка. На 12-й минуте из-за травмы выбыл основной правый защитник хозяев Максим Елеев – на поле его заменил Вячеслав Фомин.

В начале второго тайма Рустем Хузин обновил атаку. На поле вместо Павла Соломатина появился свежий Александр Голубцов, а вместо Даура Квеквескири – Владислав Шпитальный. На финал игры Евгения Тюкалова и Ивана Маркелова сменили Евгений Чебанов и Иван Лукьянов.

Но исход игры, при обилии атак обеих клубов, решил один момент. Футболисты гостей без сопротивления прошли по флангу и дошли до центра штрафной пермяков. Форвард челябинцев Максим Руднев без проблем пробил по воротам Решетняка, но сперва попал в Евгения Чебанова. А уже с добивания послал мяч точно в ворота «Амкара».

В результате – 0:1. Счет до конца игры не изменился и «Амкар-Пермь» терпит первое поражение в основное время матча в новейшей истории, после возрождения клуба.

Рустем Хузин, главный тренер ФК «Амкар-Пермь»:

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

– Игра была до гола. Так и получилось. Кто первую ошибку совершит – тот и проиграет. Сегодня это были мы. Но чемпионат только начинается. Самое главное, чтобы ребята сделали выводы. Соперника с победой.

Михаил Сальников, главный тренер ФК «Челябинск»:

– Хорошая игра, хороший соперник. В нашей группе нет легких игр. Скорее всего, игра шла до гола. Были моменты и у нас хорошие, и у соперника. Повиляла жара. Думаю, если б жары не было, то повеселее футбол бы был. Благодарен ребятам за то, что вытерпели и заработали 3 очка.

Поражение не сильно отбросило «Амкар» от лидирующей группы в турнирной таблице. В результате у пермяков 11 очков и 4-е место. 4 очка отделяют от лидера группы – «Челябинска», у которого теперь 5 побед в 5 матчах и 15 очков. В сегодняшней игре с «Оренбургом-2» (1:1) оступилась ульяновская «Волга». У волжан 2-е место и 14 очков. 3-е место и 12 очков у барнаульского «Динамо».

Напомним, ранее «красно-черные» обыграли «Динамо» (1:0), омский «Иртыш» (2:1), сыграли вничью с «Тюменью» (1:1) и ульяновской «Волгой» (0:0). А также разгромили «Ладу-Тольятти» - 6:0.

Следующий матч «Амкар» проведет против одного из аутсайдеров группы. 29 августа наша команда отправится в Ижевск, где сыграет с местным «Зенитом» (0+). Начало встречи – в 20:00 по пермскому времени. 5 сентября пермякам предстоит гостевая встреча с миасским «Торпедо» (0+).

Дома «Амкар» мы увидим только 16 сентября. На стадионе «Звезда» клуб сыграет с «Новосибирском» (0+).

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