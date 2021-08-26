Останки были в холодильнике: в Перми нашли погибшей пропавшую 21-летнюю девушку

21-летняя девушка найдена мертвой в квартире в Кировском районе.

В Перми нашли погибшей 21-летнюю Ангелину Т. О том, что девушка пропала, стало известно от волонтеров, которые объявили ее в розыск. Последний раз девушку видели утром 22 августа в Свердловском районе краевой столицы. На официальном сайте поискового отряда "Лиза Алерт" сообщается, что поиски приостановлены, идет проверка информации.

По информации ее знакомых, девушка созванивалась со своим бывшим молодым человеком, потом вызвала такси и уехала. Домой Ангелина не вернулась, на телефонные звонки родных не отвечала, перестала заходить в социальные сети. Родители написали заявление в полицию.

По информации источника «КП», спустя трое суток после исчезновения девушку обнаружили мертвой в одной из квартир в Кировском районе Перми. Она была жестоко убита, ее тело расчленили, уложили в пакеты и спрятали в холодильник.

25-летнего подозреваемого в преступлении задержали на территории Пермского края. Известно, что молодой человек наблюдается у психиатра и неоднократно проходил лечение в специализированном медицинском учреждении.

Следователи СКР по Кировскому району Перми возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого установили и задержали у родственников в одном сел Нытвенского района.

- 25-летний молодой человек дал признательные показания, подтвердив свою причастность к убийству 21-летней знакомой, - сообщает СКР по Пермскому краю. - Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время назначены необходимые экспертные исследования, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.