В Перми пропала 21-летняя девушка

Ангелина Третьякова пропала три дня назад.

В Перми пропала 21-летняя Ангелина Третьякова. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Последний раз девушку видели утром 22 августа в Свердловском районе краевой столицы, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

У девушки есть пирсинг и татуировки, она была одета в белую блузку с черными полосками, черные леггинсы и белые кроссовки, с собой был белый рюкзак.

Волонтеры просят откликнуться автовладельцев с видеорегистраторами, проезжавшими 22 августа с 5 до 8 утра по улице Героев Хасана в районе ТЦ "Шоколад".

Если у вас есть информация о том, где может находится Ангелина, сообщите по телефонам: Наталья 89129842528; Мария 89028344698, или 102.